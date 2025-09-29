VÍDEO: El rescate in extremis de un pescador atrapado en el mar por el tifón Bualoi en Vietnam

El rescate de un pescador en Vietnam se ha producido en medio de condiciones extremas provocadas por el tifón Bualoi. Las autoridades han informado que en total nueve personas han sido rescatadas en alta mar, mientras continúan las operaciones de búsqueda para localizar a varios desaparecidos.

El paso del tifón está dejando graves consecuencias en todo el territorio. Más de 250.000 personas han tenido que ser evacuadas de sus hogares como medida preventiva, y cuatro aeropuertos han sido cerrados debido a las intensas lluvias e inundaciones. Las imágenes que llegan desde Vietnam muestran carreteras anegadas, poblaciones aisladas y un panorama de emergencia que ha obligado a las autoridades a desplegar un amplio dispositivo de rescate y asistencia humanitaria.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.