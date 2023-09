VÍDEO| El angustioso rescate de una mujer atrapada en su coche durante la DANA en Mocejón, Toledo

Es uno de los rescates al límite que han llevado a cabo durante estos días los servicios de emergencias. Un complicado momento en el que Pilar es rescatada. Se encontraba atrapada en su coche desde las peores horas del diluvio, cuando este cayó sobre Mocejón, Toledo. Tuvo que ser rescatada de su coche, que había sido arrastrado por la fuerza del agua.

El municipio toledano es uno de los más afectados por la DANA. Pilar, la mujer rescatada, confiesa que llegó a temer por su vida. El ansiado rescate se produjo apenas unos minutos antes de que su vehículo fuera engullido por el agua.

"Iba preparándome"

Pilar relata ahora los angustiosos momentos que vivió dentro del coche: "Se iba rompiendo el cristal. Si rompía la luna, pues sacar la cabeza por ahí para poder respirar". "Pensé en subirme al murito, pero como iba la corriente con tanta fuerza no me atreví y menos mal porque luego se lo llevó por delante", confiesa angustiada todo lo que le pasaba por la cabeza para ponerse a salvo.

Así fue el rescate

La riada la sorprendió y la arrastró dentro del coche varios kilómetros. Afortunadamente, un muro paró al turismo y consiguió retenerlo durante bastante tiempo sin que la fuerza del agua lo arrastrase: "Gracias a dios que se quedó aquí porque si no me voy al río", agradece Pilar.

Mientras seguía atrapada, Pilar no sabía qué más hacer y llegó a temer por su vida: "Cogí el único cinturón que pude y me lo enganché a la cintura. Abría la puerta y asomaba la cabeza para ver si veía una luz". Finalmente, sus desesperados gritos al ver las luces de la Guardia Civil y sus señas con la linterna del móvil hicieron posible un rescate 'in extremis'.

Con paciencia y mucha tensión, los bomberos consiguen colocarle un arnés y Pilar sale por la ventanilla. Los efectivos le van indicando lo que hacer hasta que consigue ponerse de pie y saltar.