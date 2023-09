Escasez y subida de precios: estos son los dos alimentos afectados y básicos en nuestra alimentación

La sequía es una de las principales culpables de la subida del precio del aceite de oliva. Este producto, básico y tradicional en la dieta de los españoles, se ha convertido en un alimento de lujo que solo unos se pueden permitir. Dadas las malas condiciones climáticas que se dieron durante la temporada de crecimiento de las aceitunas, la oferta del producto ha bajado considerablemente y ha llevado consigo un aumento considerable de los precios.

Sin embargo, algunos no lo ven del todo claro, como este agricultor madrileño, que se pregunta: “¿Esto va a hacer que baje el precio del aceite de oliva? No lo creo”. Las recientes precipitaciones que se han dado, sobre todo, en el interior de España, han ofrecido lo que, en un primer momento parece ser, una tregua a la subida del precio en este producto. “Las lluvias van a ralentizar esa subida de precios”, señala Teresa Pérez, Organización Interprofesional del Aceite. Es decir, aunque no habrá una bajada en el precio del aceite, al menos, subirán a un ritmo más lento.

Asimismo, los clientes no olvidan que a día de hoy, una botella de un litro de aceite de oliva puede llegar a alcanzar hasta diez euros, es decir, el doble que hace un año. Un precio que provoca multitud de reacciones y métodos de ahorro para no gastar tanto: “Está muy muy caro”, comenta un joven madrileño; “Apenas utilizo ya la freidora”, explica una mujer; “He sustituido el aceite por la mantequilla”, afirma otra mujer a pie de un mercado.

También es el caso de José María, jefe de un establecimiento en hostelería, quien ha cambiado las botellas por monodosis: “Limitas al cliente a no echar más cantidad de la que le pones”. De hecho, los expertos lo afirman: las ventas del aceite de oliva han bajado. “No, no están comprando la misma cantidad, efectivamente cada vez están comprando menos”, explica Primitivo Fernández, director de la Asociación Nacional de Industriales Envasadores y Refinadores de Aceites Comestibles (ANIERAC).

Por otro lado, también las papas se han visto afectadas en Canarias. “Esto es un desastre”, “Los canarios las papas las usamos mucho”, comentan desde Canarias. Su producción se ha visto afectada por la presencia de plagas en los cultivos británicos, país de donde procede la mayor parte de este producto hacia Canarias durante esta época del año. Otro motivo más para aumentar su precio. “Cuando hay una escasez de un producto eso se encarece”, “Es un robo a mano armada”, comentan un hombre y una mujer. Pero esta es solo una de las muchas consecuencias de los percances en los campos de cultivo que están provocando una menor producción, a un precio más alto.