La vida útil del plástico va mucho más allá de lo que imaginamos: el reciclaje es cada vez más importante

El debate sobre el uso que se le puede dar al plástico sigue siendo muy intenso. Hace tiempo, se hizo viral un chiste en redes sociales, donde se podía ver a un hombre haciendo cola para la pescadería. Cuando indicaba el pescado que quería, pedía una bolsa de plástico. Y la respuesta de la pescadera era: "Viene adentro". Plástico dentro de un pez. Esa es una indicación que muestra la problemático de que el ser humano no está apenas concienciado sobre el uso del plástico y el daño que puede hacer al medioambiente si no se tira en un contenedor o no se recicla.

Pero lo cierto es que el reciclaje puede llegar no solo a salvar el medio ambiente. También puede ser muy útil para realizar determinadas construcciones, principalmente de objetos. Sucede, por ejemplo, con los columpios, algunos bancos para sentarnos, e incluso, la mesa de una cafetería. El hecho de tirar el plástico al contenedor reciclable puede llegar a ser muy útil, por lo que basta con fijarnos en el contenedor correcto para aportar nuestro granito de arena.

Según los datos que conocemos, cada persona recicla unos 20 kilos de plástico al año. Desde Ecoembes, apremian a la colaboración ciudadana para conseguir el objetivo de un mayor reciclaje, que puede sernos muy útiles en numerosos aspectos de nuestro día a día: "El pequeño gesto de tirar un envase al contenedor amarillo puede suponer la diferencia para el medioambiente, y encima lo aprovechamos". Por lo tanto, el contenedor amarillo debe ser nuestra prioridad si el plástico es el que va a la basura.

La contaminación del plástico, un arma de destrucción masiva contra el clima

Ver el mar lleno de basura, con la fauna muriendo, e incluso cadáveres de animales como ballenas que tienen plástico en el interior de su cuerpo, da fe de lo terrible que está siendo la contaminación en nuestro planeta. El drama es tal que muchísimas regiones que contaban con una fauna asombrosa, están viéndose ya deshabitadas por culpa de la enorme suciedad que campa a sus anchas en toda la Tierra. Y, si no se hace algo para evitarlo, el cambio será irreversible.

Por esa y muchas más razones, se apuesta por el reciclaje, tratando de prolongar la vida útil de elementos como el plástico. Al igual que hacemos con nuestros móviles, solemos entregar los antiguos y comprarnos uno nuevo en lugar de tirarlo a la basura. Con el plástico podemos hacerlo igual que incluso tiene una ventaja respecto a los móviles: tirarlo al contenedor de reciclaje es algo gratis que, granito a granito de arena, puede alzar una montaña muy buena para la humanidad.