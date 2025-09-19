Publicidad
Erupción volcán
Las impresionantes imágenes que dejó la erupción del volcán de La Palma después de cuatro años
El Cumbre Vieja cambió la isla para siempre tras 85 días de erupción; parte de los afectados sigue en barracones y reclama soluciones reales.
La Palma vuelve hoy la vista atrás. Se cumplen cuatro años de una erupción que partió la isla en dos y arrasó hogares, cultivos y proyectos de vida. Fueron 85 días de lava y ceniza que aún resuenan en la memoria colectiva.
Para muchas familias, el presente sigue en barracones. Denuncian insuficiencia de ayudas y procedimientos lentos que mantienen a cientos de personas en una espera que se hace eterna. La reconstrucción física avanza, pero la reconstrucción social sigue pendiente.
La isla reclama que la promesa de rehacerse llegue por fin a quienes lo perdieron todo.
