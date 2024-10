"Víctimas del feminismo" o cómo banalizar la violencia machista

El Defensor del pueblo vasco, el Ararteko, ha advertido en su último informe sobre las actitudes machistas entre los jóvenes que la "reiteración" de algunas teorías expuestas unilateralmente, en vez de aportar modelos de discusión y escucha, pueden llegar a producir "rechazo" y provoca reacciones contrarias al objetivo perseguido.

El Ararteko asegura que cada vez más chicos adolescentes y jóvenes se presentan "como víctimas del feminismo", lo que acaba por banalizar y justificar la violencia machista.

En el estudio 'Actitudes machistas entre la población adolescente y joven de Euskadi' que el Ararteko, Manuel Leziartua ha entregado a la presidenta del Parlamento vasco, Bakartxo Tejeria, se ofrecen los resultados de cuestionarios realizados a jóvenes de entre 14 y 29 años, grupos de discusión con adolescentes y un foro ciudadano con personas de diferentes edades.

Del informe se deduce que tanto chicos como chicas viven condicionados por las mismas estructuras sociales machistas que el resto de la sociedad. Al tiempo, pone de manifiesto la normalización de comportamientos que perpetúan las desigualdades y la violencia machista contra las mujeres entre los jóvenes.

Por ello, recomienda a las instituciones iniciativas dirigidas a "cuestionar el mensaje de victimismo de los hombres", puesto que trata de "desactivar la relevancia del daño causado por la violencia machista".

La juventud, más consciente que otras generaciones

El documento apunta que la juventud vasca es más consciente de la desigualdad que otras generaciones. Así el 88% de los jóvenes consideran que la lucha contra la violencia hacia las mujeres es prioritaria, frente al 84% del conjunto de la población. Pero esa percepción varía mucho en función del género. Mientras el 75% de las jóvenes definen esta violencia como muy grave, entre los chicos el porcentaje desciende al 50,4%.

El estudio del Ararteko desvela como entre la población joven persisten algunos estereotipos machistas. Asumen que existen unos "celos buenos o tolerables", generados por el miedo o preocupación por perder a la pareja, y unos "celos malos" o tóxicos que tienen más que ver con el control y la desconfianza por parte de alguno de los miembros de la pareja, los cuales se califican como perjudiciales. Y se aprecia cierta aceptación y justificación de algunos comportamientos vinculados con el control de la pareja.

En ese mismo sentido, el 18% de los chicos y el 12% de la chicas creen que es "normal" mirar el móvil de tu pareja si piensas que te está engañando. El 16,4% de los chicos y el 9,8% de las jóvenes admiten que es mejor ponerse la ropa que a tu pareja le agrada "para evitar conflictos".

El Ararteko reclama una educación afectivo-sexual reglada desde edades tempranas y que se incluya dentro del currículo reglado. Cree que los talleres que actualmente se imparten en Bachillerato no atraen ni motivan a la adolescencia a la que se dirigen, y no aclaran sus dudas reales sobre sexualidad. Además, en esta apartado, recomienda que las instituciones promuevan canales de "denuncia y defensa" frente a las agresiones sexistas online, un espacio en el que no encuentran la debida protección.

Las recomendaciones del defensor del pueblo

El Defensor del Pueblo en sus recomendaciones a las instituciones destaca la importancia de resignificar el valor del feminismo como teoría que libera y beneficia a mujeres y hombres, y explicar la igualdad por razón de sexo como objetivo común para mujeres y hombres.

Y destaca que el feminismo no ha conseguido conectar con una buena parte de la juventud, especialmente con los hombres jóvenes. Es habitual que asocien el movimiento feminista con consignas y mensajes que consideran excesivamente radicales (lo que denominan "feminismo extremo" o "feminismo radical") y que generan cierta incomodidad y/o malestar entre muchos hombres jóvenes y también entre algunas mujeres jóvenes. Por ello, se observa una necesidad de acercar el feminismo a la juventud a través de mensajes más pedagógicos que expliquen realmente qué es el feminismo y cuál es su lucha.

El hecho de que cada vez más chicos adolescentes y jóvenes se presenten como víctimas del feminismo podría estar sentando las bases de la banalización y la justificación de la violencia machista contra las mujeres. Es preciso cuestionar el mensaje de victimismo de los hombres, que trata de desactivar la relevancia del daño causado por la violencia machista contra las mujeres y niñas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com