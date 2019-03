"Veo el final del túnel pero lo importante es que aparezca el cadáver de Marta"

José Antonio Casanueva, abuelo de Marta del Castillo ha declarado que "La semana pasada fue muy dura, sobretodo los dos primeros días cuando me tuve que enfrentar con los asesinos de mi nieta".

También se tiene que enfrentar a los familiares de los asesinos, "Yo veo todos los días en la sala a los padres de "El Cuco", no me miran a la cara no se si es porque están avergonzados de el hijo que tienen".

El opina que los padres de "El Cuco" han mentido desde primera hora "Estos señores para mi de tal árbol tal fruto, han mentido desde primera hora. Me parece bien que defiendan a su hijo pero hasta estos términos no".

Sin embargo no culpa del todo a el padre de "El Cuco" y si a la legislación, "Se negó a declarar, pero no lo culpo a el porqué son las leyes las que están mal".

El abuelo de Marta vio a "El Cuco" nervioso, pero no tan nervioso como esperaba, "Lo vi muy entero, muy desafiante el primer día pero luego ya lo he visto más decaido cuando han venido a declarar todos los testigos".

Por último explica que "Ya veo el final del tunel, ya veo una claridad, pero lo importante para nostros es que aparezca el cadaver de Marta".