Una denuncia pone fin al bingo de 20 céntimos de unos jubilados y ahora piden cambiar la ley en el parlamento vasco

Los jubilados del Centro Social de Santutxu (Bilbao) han comparecido en la Cámara Vasca para pedir que se modifique la Ley del Juego de Euskadi y permitir que los centros para mayores puedan organizar partidas de bingo sin ánimo de lucro y sin sanciones. La iniciativa surgió después de que una casa de apuestas cerca del centro bilbaíno denunciara que existía ánimo de lucro en estas partidas donde jugaban 20 céntimos por cartón.

La Ertzaintza advirtió que la multa podía ascender a los 60.000 euros. Por su parte, algunos asistentes han explicado que apenas gastan unos euros (aproximadamente dos euros) en toda la tarde. "Con el dinero que se invierte se podría comprar un piso", ironiza una asistente del centro.

Después de tres meses sin poder jugar al bingo, los jubilados han acudido al Parlamento Vasco con el fin de poder reanudar estas partidas "que sirven como espacio de encuentro para relacionarse y combatir la soledad", aseguran. Los grupos políticos, por su parte, se han comprometido a realizar las modificaciones necesarias en la ley para que se pueda seguir realizando este bingo social.

La reforma todavía deberá superar varias fases parlamentarias antes de su aprobación definitiva. Se prevé que será en septiembre u octubre. Mientras tanto, el caso de Santutxu pone sobre la mesa la cuestión de cómo compatibilizar la regulación del juego con actividades de ocio que muchas personas mayores consideran esenciales para su bienestar y socialización. "Hay personas que esperan con ganas e ilusión el día de bingo", afirman.

En otras comunidades autónomas

En Galicia sí se permite jugar en residencias y centros de mayores con la condición de no superar las cuatro sesiones al mes. En Madrid, por el contrario, está prohibido apostar dinero. Los jubilados del centro de Santutxu aseguran que las partidas de los lunes "animan a salir de casa y a pasar las tardes acompañados".

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