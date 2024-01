Venganza o reto: ¿Qué hay detrás de la desaparición de Iago?

El pasado 28 de diciembre, Iago, un joven de 29 años de la localidad de Pozuelo (Madrid), había desaparecido por circunstancias desconocidas. Los amigos y familiares se involucraron desde el primer momento en buscar al chico por toda la zona, pero no hubo suerte. Tras tres días desaparecido, el pasado 31 de diciembre acudía a casa por sí solo. Esto llevó al alivio y felicidad de su familia, además de todos los que estuvieron involucrados en la movilización para su hallazgo.

Dicha desaparición ha dado lugar a diferentes controversias sobre el claro motivo de su desaparición, lo que se llega a la conclusión de que esté relacionado con una venganza o un reto. "Él tiene un pronto, como todos los chavales de su edad, pero nunca ha hecho una cosa así", ha recalcado su padre, quien ha desvelado la existencia de un reto entre 'youtubers' e 'instagramers'. Dentro de las redes sociales, el jugador es nominado y tiene que aceptar hacer el reto. Las normas principales de este reto viral consiste en desaparecer sin previo aviso y no mantener contacto con nadie en 48 horas.

No era la primera vez que el joven había comentado algo sobre este reto, de hecho algunos amigos cercanos confesaron que "había comentado imaginas irte dos días y no decir nada". Un reto que ha dejado un mal sabor de boca, además de generar preocupaciones para quienes le rodean y dificultar la respuesta en caso de emergencia.

Venganza, otro objetivo de Iago

Fueron días de máxima angustia para todos sus seres queridos, los cuáles se inquietaban por conocer el paradero de Iago. No pasó mucho tiempo cuando el protagonista de esta trama quiso romper su silencio y explicar los motivos de su desaparición en un comunicado público en redes sociales: "He querido vivir una aventura, tomar la justicia por mi mano con un par de personas que me habían enfadado. Ahora soy consciente de todo el dolor que he causado, sobre todo a mis seres queridos", confesó el joven.

Reconoció que había sido un error y pedía que nadie siguiese su ejemplo porque sabe que ha causado demasiado sufrimiento sin razón, pidiendo perdón por todo lo sucedido. Hay que valorar y tener en cuenta que para este tipo de desafíos es fundamental evaluar los riesgos y cómo podría afectar en el bienestar de nuestros seres queridos.

Enigma tras los vídeos de su móvil

Tras conocer su desaparición, las autoridades y los medios de comunicación comenzaron a ayudar para encontrar su paradero. El pasado 29 de diciembre, Espejo Público acudió a la residencia familiar para hablar directamente con los padres.

En dicha entrevista el padre explicaba que su hijo antes de irse de casa había enviado tres vídeos a tres personas diferentes con un mensaje confuso: "chicos me tengo que ir, por circunstancias de la vida no me vais a volver a ver". Los mensajes son de "despedida" y se le veía afectado, aunque pensaban que era una broma porque los mandó en los 'Santos Inocentes'. Las personas a las que envió los mensajes no han querido desvelar su identidad y se desconoce el contenido íntegro de dichos vídeos.