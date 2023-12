El vídeo de despedida que envió Iago, el joven de 19 años desaparecido en Pozuelo: "Por circunstancias de la vida no me vais a volver a ver"

Un joven de 19 años desapareció en la mañana de ayer, jueves 28 de diciembre, en la localidad de Pozuelo (Madrid), es circunstancias desconocidas. Los amigos y familiares del chico lo están buscando desesperadamente por la zona, pero no hay ningún rastro y está incomunicado.

No es broma chicos, no sabemos nada de Iago.

Según comunica su padre, el músico Giacomo Negronetti, en las redes sociales, Iago volvió a su casa el jueves "a las seis y media o siete de la mañana". Además, ha dejado el móvil en casa y han visto que envió tres mensajes en formato vídeo "muy raros" a tres personas muy concretas: "Chicos me tengo que ir, por circunstancias de la vida no me vais a volver a ver". Los mensajes son de "despedida" y se le veía afectado, aunque pensaban que era una broma por ser ayer los 'Santos Inocentes'. Las personas a las que envió los mensajes no han querido desvelar su identidad.

El padre ha publicado varios vídeos en su red social de Instagram donde insiste en varias ocasiones en denunciar la desaparición de su hijo: "No es broma chicos, no sabemos nada de Iago. No podemos ponernos en contacto con él ni ha leído los mensajes". También publica otro vídeo donde hace su aparición en la comisaría de Pozuelo para denunciar este hecho.

También confirma que han estado llamando a todos los hospitales y con la descripción del joven no se ha registrado ninguna persona, también han consultado a fuentes oficiales de la protección civil por si podría estar envuelto en algún problema y le han confirmado que "no hubo ningún incidente destacable en todo el día de ayer".

Espejo Público, en directo con los padres

En la mañana de hoy, el programa de Espejo Público ha estado en directo con los padres de Iago, David y Mer, desde Pozuelo. Les han preguntado directamente "¿qué noticias tenemos sobre el paradero del joven a estas horas de la mañana?". Sin embargo, todavía no hay ninguna noticia del chico tras 24 horas desaparecido, tras llegar a su casa a las 6 y media de la mañana después de asistir a un concierto.

"Iago, vente ya a casa. Te queremos un montón.

"Los amigos han estado en casa, pero nadie sabe nada", insiste su padre. Antes de irse de su casa, Iago dejó su móvil dentro de una caja con credenciales del Camino de Santiago, lo que les ha parecido muy extraño: "Siempre está con el móvil encima". Una amiga de la madre ha buscado información del hijo para conocer dónde estaba tras su última llamada, los datos muestran que estaba cerca de su casa.

Los padres han enviado un mensaje claro a su hijo: "Iago, vente ya a casa. Te queremos un montón. Todo el mundo quiere que vuelvas, estuvimos buscándote por el Barrio de las Cañas y el Monte de El Pilar hasta las tres de la mañana. Te pedimos que vuelvas, por favor, te queremos".

Las autoridades piden ayuda

Las autoridades y agentes de la Policía Nacional han estado en el domicilio de la familia para conocer los últimos movimientos de Iago y llevarse el móvil: "Me han escrito esta mañana para decirme que han contactado con Renfe y con el metro porque tienen cámaras", explica la madre del joven. Iago se fue de su casa con el abono transporte y algo de dinero, pero "no mucho".

La incertidumbre rodea este caso, y las autoridades están empleando todos los recursos disponibles para localizar al joven y asegurar su bienestar. De hecho, la Policía Local de Pozuelo ha abierto un expediente de investigación para salir en su búsqueda. Se insta a cualquier persona que tenga información relevante a que se comunique con las autoridades locales para facilitar la investigación.