Primeras palabras de Iago, el joven de Pozuelo, tras su desaparición: “Quería tomarme la justicia por mi mano”

El país entero se vio inmerso en una búsqueda angustiante durante tres días, después de la desaparición de Iago Negrón, un joven de 19 años. Su reaparición, el pasado domingo 31 de diciembre, llevó alivio y felicidad a su familia y a todos los que estuvieron involucrados en la movilización por su hallazgo.

El protagonista de esta historia estuvo ausente sin acceso a medios ni dispositivos móviles, ajeno por completo al clamor que se generó en torno a su desaparición. Fue su padre, David, quien comunicó la buena nueva a través de las redes sociales, informando que Iago se encontraba física y mentalmente ileso a pesar de haber pasado sus noches a la intemperie.

El comunicado de Iago

La historia dio un giro cuando Iago decidió romper su silencio y explicar los motivos de su desaparición en un comunicado público. "He querido vivir una aventura, tomar la justicia por mi mano con un par de personas que me habían enfadado", confesó el joven. Reconoció su error al causar preocupación y sufrimiento a sus seres queridos, pidiendo disculpas al Cuerpo Nacional de Policía y a todos los involucrados en su búsqueda.

El mensaje íntegro que publicó en las redes sociales dice: “He querido vivir una aventura, además quería tomarme la justicia por mi mano con un par de personas que me habían enfadado: ahora soy consciente de todo el dolor que he causado, sobre todo a mis seres queridos. Pido perdón al cuerpo nacional de policía y a todos los involucrados en mi búsqueda por haberles hecho perder su tiempo en buscarme. Por favor, que nadie siga mi ejemplo porque he causado demasiado sufrimiento sin razón. Gracias a todos los que os habéis preocupado por mí. FDO: Iago Negrón".

Padre e hijo enfrentan las críticas

No obstante, el final feliz de esta historia se vio empañado por las críticas que apuntaban a un posible montaje entre padre e hijo. Ante esto, el músico David Negrón salió al frente a través de su perfil de Instagram, anunciando que Iago no tendría presencia en redes sociales por un tiempo considerable. Esta decisión, según sus palabras, demostraba que su interés no radicaba en obtener ganancias económicas de la situación.

"Esta cuenta, que ha cumplido su función, que ha servido para difundir la foto de Iago, que ha servido para que mucha gente rezara por él y ahora la vamos a cerrar esta noche o mañana", manifestó David. Además, envió un mensaje de agradecimiento a quienes brindaron su apoyo y solidaridad en contraposición a los comentarios negativos, dejando claro su desdén hacia las especulaciones.