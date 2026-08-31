El tierno regalo del pequeño Urtzi, de 8 años, a los Guardacostas de Galicia por su rescate

Lo que comenzó como un gran susto terminó convirtiéndose en una de esas historias que se recuerdan toda la vida. El pasado 19 de agosto, Urtzi, un niño de 8 años natural de Bilbao, disfrutaba de un tranquilo día en la isla de Ons junto a su familia. El pequeño se encontraba de vacaciones en Galicia y aprovecharon para visitar este enclave del Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas, uno de los espacios naturales más conocidos de la comunidad y que cada año atrae a miles de personas.

En medio de una jornada de sol y calor, sus padres comenzaron a darse cuenta de que algo no iba bien. El pequeño se sintió indispuesto y tenía ciertas dificultades respiratorias. Ante esta situación, solicitaron la atención de los servicios de Emergencias de la isla, que rápidamente atendieron al menor y comprobaron que podría estar sufriendo un cuadro alérgico. Para evitar correr riesgo alguno, los sanitarios decidieron activar el protocolo de evacuación y solicitar su traslado urgente a un hospital.

Los sanitarios decidieron que fuese evacuado

En pocos minutos, todo el operativo se puso en marcha. Desde el 061, que recibió la llamada, hasta el servicio de Guardacostas, profesionales cualificados y decisiones rápidas hicieron posible que, en cuestión de segundos, el helicóptero Pesca 1 se pusiera en marcha rumbo al helipuerto de la isla de Ons para trasladar al niño al Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. El operativo, en su conjunto, duró menos de diez minutos.

El niño fue atendido en el centro hospitalario y se recuperó por completo de los síntomas, pero hizo algo más durante su estancia en aquella habitación: dibujar. Un dibujo del helicóptero que le había salvado. ¿Qué pasó con él? Había que entregarlo.

Urtzi visitó la sede del Pesca 1

Los responsables del servicio recuerdan aquel operativo con especial emoción. Amador Castro, jefe de la unidad, explica que uno de los momentos más gratificantes para los equipos de rescate llega cuando, después de completar con éxito una intervención, tienen la oportunidad de conocer a la persona a la que han ayudado.

«Recibimos una llamada de la familia. Nos dijeron que el pequeño tenía muchas ganas de conocernos, que en el hospital había hecho un dibujo del helicóptero con todo lujo de detalles y que le hacía mucha ilusión entregárnoslo en persona», cuenta Castro. «Por supuesto, organizamos una visita. Nosotros, encantados».

El encuentro no tardó en llegar. Urtzi acudió a la base del Pesca 1, en el aeropuerto de Peinador, en Vigo, acompañado de su familia, y pudo volver a subirse al helicóptero que participó en su evacuación y que tan bien fue capaz de recrear en su dibujo. Los miembros de la tripulación cuentan que llegó especialmente emocionado.

"Es un niño muy tranquilo y muy bueno. Fue una maravilla tenerlo aquí", aseguran. Durante la visita pudo ver el helicóptero por dentro y sentarse, por unos instantes a los mandos del Pesca 1, sin levantarse del suelo esta vez.

De querer ser veterinario a guardacostas de Galicia

Para un niño de ocho años, la experiencia fue toda una aventura. Para los profesionales de Guardacostas de Galicia, una recompensa inesperada después de un operativo en el que la rapidez y la coordinación entre todos los implicados resultaron fundamentales.

"Urtzi llegó diciendo que quería ser veterinario y salió diciendo que quería ser guardacostas de Galicia", recuerdan entre risas y con cariño en el equipo. El pequeño, por su parte, y pese a todo, se quedó finalmente con un buen sabor de boca de este verano.

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