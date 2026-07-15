Nueve heridos, ocho de ellos menores y un adulto grave tras la caída de un árbol en Olot, Girona

Al menos nueve personas han resultado heridas tras la caída de un árbol sobre un cobertizo de una casa de colonias del núcleo de Batet, en Olot, Girona. Un adulto ha resultado herido de gravedad junto a ocho menores, aunque de manera leve.

Según el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) y los Bomberos de la Generalitat, el principal afectado ha sido esa persona mayor de edad, que ha sido trasladada al Hospital Trueta de Girona.

Uno de los menores, menos grave, ha sido trasladado al centro hospitalario más cercano, el de Olot, además de los otros siete menores, que padecen heridas leves. El SEM ha enviado cinco ambulancias, un equipo conjunto con los bomberos, un helicóptero medicalizado y al equipo de psicólogos.

Los servicios de emergencias han recibido el a las 15:00 horas y los Bomberos de la Generalitat ha activado cinco dotaciones.

Mueren una menor de 16 años, una joven de 21 y su bebé al caerles encima un árbol

Hace sólo tres meses, una menor de 16 años, una mujer de 21 y su hija, una bebé de 10 meses, perdieron la vida el pasado abril cerca de Mittelangen, Alemania, al caerles encima un árbol de grandes dimensiones cuando buscaban huevos de Pascua.

La tragedia sucedió en un bosque del municipio germano de Mittelangen, donde un grupo de unas 50 personas de una residencia para madres e hijos buscaban huevos de Pascua con motivo de la Semana Santa, tal y como informa el medio alemán 'Merkur'.

Fue entonces cuando un enorme árbol, de unos 30 metros de altura, fue derribado por el viento cayendo justo encima de las víctimas, que recibieron el brutal impacto falleciendo en el acto. Además, una cuarta persona resultó herida y fue trasladada el hospital en helicóptero.

Las autoridades habían alertado de fuertes rachas de viento en la región alemana donde se produjo la tragedia.