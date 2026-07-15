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INCENDIO LOS GALLARDOS

El Gobierno central financiará el 50% de la restauración del incendio de los Gallardos en colaboración con la Junta de Andalucía

El pasado 9 de julio se registró en una parte de la comarca del Levante Almeriense uno de los incendios forestales más destructivos de nuestra historia reciente. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, está en trámite de declarar la extensión como "zona de especial afectación" antes conocida como "zona catastrófica".

Imágenes de la zona afectada por el fuego en Los Gallardos

Imágenes de la zona afectada por el fuego en Los Gallardos Europa Press

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Victoria Blaya
Publicado:

El Gobierno ha informado que son 13 las víctimas mortales y los municipios afectados han sido: Los Gallardos, Bédar, Lubrín, Sorbas y Antas. En total ardieron unas 7.000 hectáreas, una superficie muy significativa para la extensión de la comarca.

La ministra, en primer lugar, ha manifestado una gran tristeza ante las graves consecuencias que ha dejado el incendio y ha anunciado que el Gobierno central va a financiar el 50% de la restauración del territorio, en colaboración con la Junta de Andalucía. Sara Aagesen concretó que las ayudas irán destinadas a la recuperación ambiental. El objetivo es acelerar la recuperación del ecosistema, reducir el riesgo de erosión y degradación del terreno afectado en un futuro.

Durante su visita, Aagesen insistió en la creación de un Pacto de Estado contra la Emergencia Climática, señalando que los grandes incendios, como el de los Gallardos, exigen prevención y cooperación entre las administraciones. La responsable de Transición Ecológica, por su parte, ya está trabajando para declarar la zona afectada como "zona de especial afectación por la emergencia de Protección Civil" para la activación de ayudas. La ministra también ha afirmado que, en el próximo Consejo de ministros, aprobará el Real Decreto por el que se desarrollarán medidas de coordinación, prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales.

El Gobierno central ha participado activamente en las labores de extinción del incendio y seguirá implicado en la reconstrucción y recuperación de las zonas más afectadas. Sara Aagesen, quiso subrayar que "la emergencia no termina cuando se extingue un incendio, sino que termina cuando se consigue la recuperación plena de los territorios afectados". A su vez, ha querido apelar al espíritu de colaboración que podría ayudar a afrontar otros incendios.

Por su parte, el alcalde de los Gallardos señala que el Ayuntamiento estará disponible para solicitar y gestionar ayudas para la reconstrucción. La prioridad en este momento se centra en recuperar las viviendas más afectadas, en esta misma comarca. Asimismo, técnicos de la Diputación almeriense han visitado los territorios dañados.

Aunque aún no se ha publicado ningún documento ni hay ningún acuerdo específico para la recuperación, normalmente, las medidas en este tipo de catástrofes suelen incluir: ayudas a familias por daños en sus viviendas, apoyo a los ayuntamientos para reparar las infraestructuras y ayudas para empresas y autónomos entre otros.

El Ejecutivo está activando el procedimiento legal que se utiliza en estos casos para activar las ayudas extraordinarias y financiar la reconstrucción de las zonas afectadas. En este momento, no se han detallado cuantías ni beneficiarios ya que la ministra ha iniciado el proceso para declarar el territorio como "zona catastrófica".

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