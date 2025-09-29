Una vecina de la mujer degollada en Sevilla: "Vi un cuerpo de pie lleno de sangre"

Un hombre de 21 años ha matado a una mujer de 28 años en Sevilla en un nuevo caso de violencia de género. El varón, cuando mató a la mujer, trató de quitarse la vida pero no lo consiguió. Posteriormente, fue trasladado al Hospital Virgen Macarena, tal y como han confirmado fuente de Emergencias.

Fuentes del Servicio de Emergencias 112 Andalucía han detallado a esta agencia que el aviso llegó sobre las 3:10 horas de la madrugada, en el que un testigo alertaba de la presencia de una mujer agredida, "que estaba sangrando y que pedía ayuda", en un soportal de la calle Tigris.

Presuntamente, él la golpeó y cuando ella intentó huir, la apuñaló en el cuello. Esta agresión sucedió en el portal del bloque donde la pareja vivía y en dicho portal, sigue habiendo restos de sangre. Tras la agresión, la mujer salió a la calle a pedir auxilio pero no dio tiempo a socorrerla.

Según ha confirmado el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, la víctima había mantenido una relación sentimental con el agresor. Asimismo, Fernández ha añadido que el suceso se había producido mediante el uso de armas blancas y el principal sospechoso, una vez realizada la agresión tras cortarle el cuello a la mujer, se autolesionó.

Tras este aviso, la sala coordinadora del 112 movilizó a efectivos de la Policía Local, Policía Nacional y servicios del 061 para que se desplazaran hasta dicha ubicación. Una vez se trasladaron hasta el lugar de los hechos, confirmaron la muerte de la víctima e indicaron que se trataba de un caso de violencia de género.

Una de las vecinas aseguró ver el cuerpo de la víctima "lleno de sangre"

Tras este trágico suceso, los vecinos del barrio no salen del asombro. Una de las vecinas aseguró que "vio una sombra de pie con sangre" y otros aseguraban que no conocían a la pareja puesto que "en ese portal viven muchos alquilados".

El alcalde de Sevilla condena el asesinato

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha condenado el asesinato de una mujer ocurrido durante esta madrugada en la barriada de Sevilla Este, por el que un varón de 21 años de edad ha sido detenido.

A través de su cuenta oficial de X, Sanz ha afirmado sentirse "consternado ante el terrible suceso acontecido" en Sevilla Este, con el que ha querido trasladar su "más absoluta condena por este asesinato".

Asimismo, el primer edil ha trasladado su "más sentido pésame, de todo corazón, a la familia, vecinos y allegados" de la víctima.

8 mujeres muertas por violencia de género en Andalucía en 2025

Tal y como recoge el Ministerio de Igualdad, el número de mujeres asesinadas por violencia de género durante este año asciende a 27. En Andalucía, ya son ocho las mujeres asesinadas por violencia machista y es la comunidad que más casos registra durante este año.

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista y a sus entornos las 24 horas del día. También se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016.

De la misma manera, en una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com