Una vecina de Carmen, la presunta última víctima de la 'mataviejas': "No abría a nadie y tuvo la mala suerte de que abrió a una asesina"

El barrio coruñes de Monelos lleva días conmocionado al conocerse que la muerte de una de sus vecinas podría ser un nuevo asesinato de Remedios Sánchez, conocida como 'la mataviejas'.

Patricia Torres
Publicado:

El número 95 de la Avenida de Monelos (A Coruña) recibía el pasado 3 de octubre la triste noticia del fallecimiento de una de sus vecinas: Carmen, de 91 años.

Al principio, en el barrio, todos pensaron que se trataba de una muerte natural, dada su edad, pero la presencia de la Policía, horas después de que un familiar encontrase su cuerpo sin vida en el baño, les hizo darse cuenta de que había algo más.

Los agentes pronto sospecharon que podría tratarse de un nuevo asesinato de Remedios Sánchez, conocida como la 'mataviejas'. Ella, a pesar de estar presa en la cárcel de Teixeiro por acabar con la vida de tres ancianas en el 2006, disfrutaba de unos días de permiso penitenciario.

La Policía no tardó en preguntar a los vecinos por 'La Reme'

Una de las vecinas de Carmen, María Jesús, nos cuenta como esa misma noche recibió la inesperada visita de los agentes, llevándose un buen susto. Recuerda la escena como de película: "La Policía llamó a mi puerta, y me pidió pasar para hablar con nosotros. Yo estaba con mi hijo. No confiaba mucho pero al final abrimos. Nos dijeron que Carmen había fallecido, y nos enseñaron la foto de una señora".

María Jesús no pudo identificarla, pero si se dio cuenta de haber visto días antes a Carmen agarrada a una señora corpulenta (lo que coincidiría con la descripción de Remedios) paseando por el barrio, aunque pensó "que su familia, que está muy pendiente de ella, le habría contratado una cuidadora".

"Vi como Carmen iba encogidita, con su bastón, agarrada del brazo de una mujer, pero no le vi la cara y no puedo asegurar que fuese Reme" -añade-.

¿Por qué sospecharon de la 'mataviejas'?

Aunque la investigación se encuentra bajo secreto de sumario, y no han trascendido demasiados detalles sobre el caso, si que se ha sabido que los familiares de Carmen revisaron las imágenes de una cámara que tienen en la vivienda, y en ellas, al parecer, se puede ver como “La Reme” pasea por su interior.

Otra clave la habría revelado la autopsia, según la cual la muerte de Carmen se habría debido a una asfixia, el modo de matar empleado por la 'mataviejas' en los asesinatos que la llevaron a prisión.

Los vecinos de Carmen están costernados y sorprendidos por lo ocurrido, insistiendo en que era una mujer desconfiada : "ella no abría a nadie, y tuvo la mala suerte de que abrió a una asesina. No sé como lo consiguió, se nota que tenía práctica en camelar a las viejas".

Y eso es precisamente lo que hacía Remedios antes de entrar en la cárcel (donde por ya se encuentra de nuevo): ganarse a mujeres de edad avanzada para robarles sus ahorros y gastárselos en bingos y casinos

¿Le habrá llevado su ludopatía a cometer un nuevo crimen?

