Destapan la mayor red de robos en equipaje facturado en el aeropuerto Tenerife Sur

La operación se inició en 2022 tras varias denuncias interpuestas por las propias aerolíneas al recibir quejas de sus pasajeros por robos en los equipajes que facturaban. En ese primer momento la operación se saldó con la detención de 14 trabajadores del aeropuerto y otros 20 investigados por robar casi 2 millones de euros. Con la culminación de esta operación los detenidos ascienden a 95 y los efectos robados alcanzan un valor de tres millones de euros.

Tres años después la investigación ha continuado abierta y se ha prolongado hasta hoy con el análisis de los teléfonos móviles y ordenadores de los trabajadores del aeropuerto Tenerife Sur. En total 25 dispositivos inspeccionados que pertenecían a los principales responsables de este entramado criminal. Hay 95 personas detenidas e investigadas en la que ya está considerada como la mayor investigación de robos con fuerza en equipajes facturados del aeropuerto Tenerife Sur. Están acusados de sustraer efectos valorados en más de tres millones de euros. Los efectos eran vendidos entre los propios compañeros de trabajo, familiares o amigos y llegaban incluso a recibir encargos concretos para que los buscaran entre el equipaje.

Pero además también vendían esos efectos en joyerías y plataformas de internet, de hecho han sido inspeccionados hasta 27 establecimientos del tipo "compro oro" en la isla de Tenerife y en plataformas digitales de compra venta de artículos de segunda mano. Era tal el nivel de organización que en muchas ocasiones no solo robaban los objetos de valor sino también documentación de sus propietarios que después les servía para justificar la procedencia en las joyerías donde intentaban vender el material.

La Guardia Civil ha podrido comprobar que los integrantes de este grupo criminal realizó un total de 840 ventas de joyas por un valor inicial cercano a los dos millones de euros.

Los implicados son trabajadores del aeropuerto

En una primera fase se llegaron a analizar más de 1.100 vuelos internacionales por quejas o denuncias de robo y la Guardia Civil ha llegado a constatar un total de 330 casos de sustracciones en el interior de las maletas. Los perjudicados eran principalmente pasajeros extranjeros. De hecho se formalizaron más de 60 denuncias fuera de nuestro país.

En ese momento se detuvieron e investigaron a 39 personas como supuestos autores de 72 delitos. Se inspeccionaron las taquillas de los trabajadores del aeropuerto Tenerife Sur, se registraron los domicilios de los principales responsables y se recuperó una gran cantidad de joyas sustraídas, así como aparatos electrónicos como consolas de vídeo juegos, teléfonos de alta gama y dinero en efectivo de moneda extranjera.

En esta fase final se han analizado 25 teléfonos móviles de los responsables del grupo criminal, la mayoría trabajadores del aeropuerto. Una vez analizados correos electrónicos, contactos y conversaciones han logrado descubrir el modus operandi de los implicados.

La cifra total de acusados asciende a 56 personas entre las que figuran personal de compañías aéreas que trabajan en los aeropuertos tanto del sur como del norte y familiares y conocidos que eran los que hacían los encargos de lo que debían roban.

Más de 100.000 euros en una sola maleta

Gracias a las conversaciones localizadas en los dispositivos electrónicos de los implicados en el grupo criminal, los investigadores descubrieron que llegaron a robar al menos 100.000 euros de una maleta factura que llevaba el dinero en fajos de billetes de 500 euros.

