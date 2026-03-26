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Uno de cada cuatro españoles no ha tenido sexo en un año: la falta de interés o deseo sexual, las principales causas

Siete de cada diez encuestados prefiere no tener citas y al 11,3% le gustaría en cinco años vivir sin pareja ni relaciones.

Pareja en la cama

Pareja en la camaAgencias

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El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha publicado un estudio elaborado a partir de 4.009 entrevistas a españoles mayores de 18 años, analizando los hábitos y opiniones sobre sexualidad. En los últimos 12 meses, uno de cada cuatro personas en España (24,6%) no ha tenido relaciones sexuales, ya sea con su pareja u otra persona.

Los principales motivos por los que no han mantenido relaciones son la falta de interés y deseo sexual (16,3%). Le sigue la viuedad con un 13,5%, una enfermedad propia o de la pareja (11,2%) o al no encontrar a una persona que le atrajera (9,5%).

El 43,9% de los encuestados considera que tener una relación sentimental es importante para tener una vida satisfactoria. Preguntados por las relaciones de hace 50 años, casi la mitad (43,8%) considera que las relaciones actuales son más inestables, aunque el 41,2% se permite mayor libertad individual, mientras que para un 34,8% son más igualitarias.

Un 67,4% se ve mejor en una relación en pareja, en cambio las relaciones abiertas son preferibles entre el 1,2%. Eso sí, el 12,9% admite haberlas mantenido alguna vez, así como un 5,2% el poliamor. En cuanto a los intercambios de pareja, un 3,2% admite haberlos realizado, un 4,7 % encuentros sexuales grupales u orgías, mientras que las prácticas de sumisión y dominación

De aquellos que han practicados estas experiencias sexuales, la dominación y sumisión es la más habitual (26,1%), seguido de los fetichismos (30,2%), orgías o encuentros sexuales (4,9%). El 11,4% practica habitualmente el poliamor.

La curiosidad o la experimentación (19,8%) ha sido el motivo principal de estas prácticas, aunque la satisfacción sexual o diversión, 15,3% y 13,9%, respectivamente, también les ha motivado a hacerlo. Sobre si tendrían relaciones sexuales con robots humanoides un 2% estaría dispuesto frente al 80,6% que se niega a mantenerlas.

El futuro

Convivir en la misma vivienda es muy importante para más de la mitad (55,3%), frente al 9,9% que no lo considera importante, aunque la independencia económica sí (58,5%).

De cara a un futuro próximo, cinco años, el 11,3% le gustaría vivir sin pareja ni relaciones, así como un 6,3 % tener una relación estable pero convivir sin estar casado, y el 5,4 % convivir cada uno en su casa.

Siete de cada diez encuestados (73,4%) prefiere no tener citas, y un 22,3% mantiene relaciones casuales y citas sin exclusividad. Además, el 69,2 % mantiene una relación sentimental.

Productos eróticos para estimular el placer

Más de la mitad de encuestados, un 58,5%, ha empleado productos eróticos para estimular el placer. Los aceites y lubricantes (92,9%) son los más utilizado, seguido de juguetes sexuales (75,8%), y un 61% la ropa o lencería erótica.

De los encuestados, el 85,7 % se identifica como heterosexual, el 5,2 % bisexual, el 2,6 % homosexual y el 1,3 % asexual.

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