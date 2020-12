Un familiar se niega a vacunar a un anciano en una residencia de Sevilla al no estar en plenas facultades para decidir por si mismo

Un familiar se ha negado a vacunar a un anciano que no está en plenas facultades para decidir si quiere inyectársela o no. Este es el primer caso en España.

Ha ocurrido en una residencia en Sevilla. La Fiscalía ha abierto un procedimiento judicial para que sea el juez quien decida si en este caso procede o no la vacunación del anciano.

Por su parte, la Justicia andaluza asegura que la regla general es vacunar a todo el mundo, salvo que haya un informe médico que dicte lo contrario.

El fiscal delegado de Personas Mayores, Norberto Sotomayor, ha asegurado que esta cuestión hay que "resolverla jurídicamente, como cuando los testigos de Jehová se han negado a que se hagan transfusiones de sangre a sus hijos menores de edad".

Además, Sotomayor ha explicado "no puede ser el familiar o el tutor quien decida que a su padre o madre no se le ponga la vacuna". El fiscal ha querido añadir que "si un anciano no está en plenas facultades para decidir se le suministre la vacuna, pero en ningún caso, que sea la decisión de otra persona ajena la que prevalezca, cuando además el hecho de no hacerla podría perjudicar la salud del anciano".

Norberto Sotomayor ha concluído diciendo que "siempre y cuando la persona esté en su sano juicio podrá elegir si ponerse o no la vacuna".