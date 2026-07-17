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Dos muertos por una colisión frontal en un accidente de tráfico en O Porriño, Pontevedra

La colisión ha obligado el desplazamiento de los servicios de emergencia para extraer a dos personas atrapadas en el interior de uno de los vehículos implicados.

Accidente de tráfico en O Porriño (Pontevedra).

Accidente de tráfico en O Porriño (Pontevedra). Europa Press

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Alejandro Lorente
Publicado:

Dos personas han muerto y otras cuatro han resultado heridas este viernes en una colisión frontal entre dos turismos en la carretera PO-510, a la altura del kilómetro 2, en el municipio de O Porriño, Pontevedra.

Según ha advertido el 112 Galicia y la Guardia Civil, el accidente se ha producido a las 15:00 horas y ha obligado el desplazamiento de los servicios de emergencia al encontrarse atrapadas dos personas en el interior de uno de los vehículos implicados.

Liberadas las personas atrapadas

Los bomberos han liberado a los dos ocupantes del turismo, el conductor y su acompañante, que han perdido la vida como consecuencia del impacto. La Guardia Civil ha identificado a las víctimas mortales como una mujer de 68 años y un hombre de 62 años que viajaba como acompañante. En el otro vehículo implicado, un Mercedes, viajaban cuatro personas, que resultaron heridas de diferente consideración.

Una de ellas fue desplazada en el helicóptero medicalizado del 061 ante a la gravedad de sus lesiones. Hasta el lugar del siniestro se desplazaron servicios de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, Bomberos del Baixo Miño, Guarda Civil de Tráfico, Policía Local y AVPC de O Porriño.. Las fuerzas de seguridad investigan las circunstancias en las que se produjo el impacto.

Una ambulancia deja heridas a dos mujeres tras atropellarlas en A Coruña

El suceso tuvo lugar en un paso de peatones en el que no hay semáforo el pasado 10 de julio, cuando una ambulancia hirió a dos mujeres tras atropellarlas mientras cruzaban en la Avenida de San Cristóbal, en A Coruña.

Según han informado fuentes del 112, un particular avisó del accidente e indicó que el vehículo implicado era una ambulancia. Los técnicos sanitarios que se encontraban en el interior de la ambulancia implicada fueron los que dieron la alerta a su base y atendieron a las heridas en el asfalto.

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Noticias de hoy, viernes 17 de julio de 2026

Noticias de hoy, martes 30 de septiembre de 2025

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