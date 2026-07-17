Una residencia de mayores de Alicante se vuelca con la selección española

Ya lo tienen todo preparado para animar a la Selección este domingo en la final del Mundial. Los usuarios de la residencia Cap Blau de Sant Joan d´Alacant ya se han vestido para la ocasión. Se han puesto la camiseta de la Selección, gorros, banderas de España, la cara pintada... no les falta detalle para animar a Lamine Yamal, Cucurella y al resto de futbolistas.

Llevan desde el principio del Mundial siguiendo los partidos a pesar de los horarios. Habitualmente se suelen acostar a las diez de la noche, pero el sábado van a hacer una excepción. "Hasta que no termine el partido yo no me voy a la cama", asegura Josefa. Le encanta animar a la selección y tiene claro cómo va a quedar España. "Va a ganar 4-0".

A Juanjo le encanta seguir los partidos de la Selección. Se ha convertido en el "Manolo el del bombo" de la residencia. Pero como no tiene bombo usa un bol de cocina con una espátula para golpearla. Está convencido de que España "va a ganar 4-3. Que tiemble Messi".

La pasión por La Roja les hace olvidar los dolores de huesos y el cansancio. Todos quieren animar a España en esta final histórica.

Hablando en Plata

Hablando en plata es la nueva web de Atresmedia dirigida a personas mayores de 55 años, que nace dentro de la iniciativa del Grupo con la que pretende revalorizar a dicho grupo de edad y que servirá como punto de encuentro y atenderá a los intereses del colectivo en sus diversos ámbitos.