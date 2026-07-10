Efemérides de hoy 10 de julio de 2026: ¿Qué pasó el 10 de julio? 

El 10 de julio de 2008, la empresa Apple lanza su App Store y anuncia la venta de su iPhone 3G. La nueva plataforma permite a los usuarios descargar aplicaciones directamente en sus teléfonos móviles, una función que transforma la forma de utilizar los dispositivos inteligentes. En su estreno, la tienda ofrece alrededor de 500 aplicaciones desarrolladas tanto por Apple como por empresas externas. Por otra parte, el iPhone 3G, presentado como sucesor del primer iPhone, incorpora conexión a redes móviles de tercera generación y sistema de navegación GPS.

La combinación del iPhone 3G y la App Store impulsa el crecimiento del ecosistema móvil de Apple. En apenas unos días se registran millones de descargas de aplicaciones, lo que anima a miles de desarrolladores a crear nuevos programas para la plataforma. Con el paso de los años, la App Store supera los dos millones de aplicaciones disponibles y genera miles de millones de dólares en ingresos para desarrolladores y para la propia compañía.

Un 10 de julio, pero de 1856, nace el inventor Nikola Tesla. Nacido en Smilijan, actualmente Croacia, y nacionalizado estadounidense, es reconocido principalmente por sus contribuciones al desarrollo de la corriente alterna, sistema que acaba imponiéndose para la distribución de electricidad a gran escala. Tras emigrar a Estados Unidos, trabaja brevemente para Thomas Edison antes de emprender sus propios proyectos de investigación.

A lo largo de su carrera registra centenares de patentes relacionadas con la electricidad, el electromagnetismo y las comunicaciones inalámbricas. Entre sus inventos más conocidos figuran la bobina de Tesla y los motores de corriente alterna. Su trabajo es muy importante para el desarrollo de los sistemas eléctricos modernos y otras tecnologías posteriores.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 10 de julio y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 10 de julio?

1925.- Nace la agencia de noticias soviética TASS, heredera de la Agencia Telegráfica Rusa (ROSTA).

1936.- Se interpreta por vez primera el himno de Andalucía, con música de José del Castillo y letra de Blas Infante.

1940.- Se establece en Vichy el Gobierno francés colaboracionista con la Alemania nazi y el mariscal Philippe Pétain firma una nueva Constitución.

1960.- La URSS gana la primera Eurocopa de fútbol al imponerse a Yugoslavia (2-1) en París.

1962.- Lanzan desde cabo Cañaveral el Telstar 1, el primer satélite de comunicaciones comercial.

1964.- La diseñadora británica Mary Quant presenta la minifalda en Londres.

1965.- Los Rolling Stones consiguen su primer número 1 de los Billboard con I can't get no satisfaction.

1971.- El rey Hasan II de Marruecos resulta ileso en un atentado en Sjirat.

1982.- Entra en vigor el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana.

1997.- ETA secuestra al concejal del PP en el Ayuntamiento de Ermua (Vizcaya) Miguel Ángel Blanco Garrido, que fue asesinado tres días después.

2018.- El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena finaliza la instrucción del procés catalán y declara en rebeldía a los huidos.

¿Quién nació el 10 de julio?

1509.- Juan Calvino, teólogo francés.

1871.- Marcel Proust, escritor francés.

1902.- Nicolás Guillén, poeta cubano.

1931.- Alice Ann Munro, escritora canadiense.

1942.- Isidre Fainé, expresidente español de Caixabank y de Gas Natural.

1957.- María José Cantudo, actriz española.

¿Quién murió el 10 de julio?

1851.- Louis Jacques Mandé Daguerre, uno de los 'padres' de la fotografía.

1983.- Estrellita Castro, actriz y cantante española.

2013.- Concha García Campoy, periodista española.

2015.- Omar Sharif, actor egipcio.

2022.- Tomás Salvador Vives Antón, maestro de juristas españoles.

¿Qué se celebra el 10 de julio?

El 10 de julio se celebra el Día de Apreciación del Capibara o Carpincho.

Horóscopo del 10 de julio

Los nacidos el 10 de julio pertenecen al signo del zodiaco Cáncer.

Santoral del 10 de julio

Hoy, 10 de julio, se celebran san Cristóbal y santa Segunda.