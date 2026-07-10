Cuarto encierro San Fermín 2026: Los toros de Álvaro Núñez dejan una carrera vertiginosa de contener la respiración

Los toros de Álvaro Núñez han dejado la carrera más frenética de estos Sanfermines. Ha sido el primer encierro en el que un toro salía por delante de sus hermanos ya en los corrales y de no haberse caído, los 6 hubieran llegado a la Plaza antes que los cabestros.

Hemos visto momentos de tensión en la carrera con unos toros que por segundo año consecutivo han mostrado su bravura en carrera. Ha sido uno de los encierros rápidos de la Fiesta cerrándose en 2:32. Uno de los de mantener la respiración y donde los corredores han tenido que hacer gala de su maestría ante los astados en varios puntos de las carreras.

El encierro deja 4 heridos y 9 traslados al hospital

Este encierro ha sido el que más asistencias sanitarias ha provocado. Con heridos por contusiones en brazo, pierna y también en pies a lo largo del recorrido. Ya en la plaza de toros los servicios sanitarios han atendido a 4 corredores: uno presentaba una contusión maxilofacial, dos de ellos craneales y otro de ellos contusión en el hombro. Cuatro de los heridos han sido trasladados a dependencias hospitalarias.

Un cartel muy esperado para la sesión de tarde

Por la tarde, los toros protagonizarán, además, el cartel que más expectación ha causado de esta feria, con Morante de la Puebla, Borja Jiménez y Pablo Aguado, el primero de ellos especialmente esperado tras su retirada y vuelta a los ruedos.

Las calles de Pamplona acogen este viernes la segunda participación en un encierro de los Sanfermines de los toros de Álvaro Núñez, que ha llevado a Pamplona ejemplares de entre 565 y 595 kilos.

Así serán los astados de la carrera matutina

De los ocho astados que han viajado desde Cádiz hasta Pamplona, tres son negros, tres colorados y dos castaños, dos de los cuales se guardarán como sobreros y seis serán los que protagonicen la carrera matutina desde los corrales de Santo Domingo hasta los de la Plaza de Toros.

Allí serán lidiados por la tarde en la Monumental Pamplonesa por los diestros Morante de la Puebla, Borja Jiménez y Pablo Aguado, el primero de ellos especialmente esperado tras su retirada y vuelta a los ruedos.

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