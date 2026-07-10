Sanfermines 2026
Cuarto encierro San Fermín 2026: Los toros de Álvaro Núñez dejan una carrera vertiginosa de contener la respiración
La ganadería de Álvaro Núñez participa por segunda vez en los festejos de San Fermín tras debutar el pasado año. Los astados han dejado una carrera frenética en un trayecto que han completado en 2:32.
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Los toros de Álvaro Núñez han dejado la carrera más frenética de estos Sanfermines. Ha sido el primer encierro en el que un toro salía por delante de sus hermanos ya en los corrales y de no haberse caído, los 6 hubieran llegado a la Plaza antes que los cabestros.
Hemos visto momentos de tensión en la carrera con unos toros que por segundo año consecutivo han mostrado su bravura en carrera. Ha sido uno de los encierros rápidos de la Fiesta cerrándose en 2:32. Uno de los de mantener la respiración y donde los corredores han tenido que hacer gala de su maestría ante los astados en varios puntos de las carreras.
El encierro deja 4 heridos y 9 traslados al hospital
Este encierro ha sido el que más asistencias sanitarias ha provocado. Con heridos por contusiones en brazo, pierna y también en pies a lo largo del recorrido. Ya en la plaza de toros los servicios sanitarios han atendido a 4 corredores: uno presentaba una contusión maxilofacial, dos de ellos craneales y otro de ellos contusión en el hombro. Cuatro de los heridos han sido trasladados a dependencias hospitalarias.
Un cartel muy esperado para la sesión de tarde
Por la tarde, los toros protagonizarán, además, el cartel que más expectación ha causado de esta feria, con Morante de la Puebla, Borja Jiménez y Pablo Aguado, el primero de ellos especialmente esperado tras su retirada y vuelta a los ruedos.
Las calles de Pamplona acogen este viernes la segunda participación en un encierro de los Sanfermines de los toros de Álvaro Núñez, que ha llevado a Pamplona ejemplares de entre 565 y 595 kilos.
Así serán los astados de la carrera matutina
De los ocho astados que han viajado desde Cádiz hasta Pamplona, tres son negros, tres colorados y dos castaños, dos de los cuales se guardarán como sobreros y seis serán los que protagonicen la carrera matutina desde los corrales de Santo Domingo hasta los de la Plaza de Toros.
Allí serán lidiados por la tarde en la Monumental Pamplonesa por los diestros Morante de la Puebla, Borja Jiménez y Pablo Aguado, el primero de ellos especialmente esperado tras su retirada y vuelta a los ruedos.
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Encierros Sanfermín 2026, en directo: 9 asistencias en carrera y 4 traslados al hospital
Este encierro ha dejado un total de 9 heridos de distinta consideración.
Se han producido asistencias por contusiones en brazo, pierna y también en pies que han sufrido algún percance a lo largo del recorrido de la carrera. Ya en la plaza de toros los servicios sanitarios han atendido a 4 corredores: uno presentaba una contusión maxilofacial, dos de ellos craneales y otro de ellos contusión en el hombro. Cuatro de los heridos han sido trasladados a dependencias hospitalarias.
Encierros Sanfermín 2026, en directo: Una carrera frenética a toda velocidad
Los toros de Álvaro Núñez han dejado la carrera más frenética de estos Sanfermines. Ha sido el primer encierro en el que un toro salía por delante de sus hermanos ya en los corrales y de no haberse caído, los 6 hubieran llegado a la Plaza antes que los cabestros.
Ha sido una carrera multitudinaria con muchos lances de carrera y unos toros que han dado muestra de su nobleza a lo largo del recorrido.
Encierros Sanfermín 2026, en directo: Morante de la Puebla, uno de los toreros más esperados
El cartel de toreros que protagonizarán la lidia de la tarde está encabezado por Morante de la Puebla, también torearán Pablo Aguado y Borja Jiménez.
Se trata de uno de los carteles más esperados de la fiesta con mucha expectación y también expectativas de tener una tarde de triunfo.
Encierros Sanfermín 2026 en directo: La tensa carrera que dejaron los de Álvaro Núñez el pasado año
En los Sanfermines del pasado año debutaron los astados de Álvaro Núñez. Dejaron una tensa carrera que duró 2 minutos y 20 segundos. Uno de los astados enganchó con su pitón derecho la camiseta de uno de los corredores, arrastrándole durante varios metros. El encierro dejó cuatro heridos, uno de ellos por asta de toro.
Encierros Sanfermín 2026 en directo: Carrera multitudinaria en viernes
Sanfermín es una fiesta multitudinaria siempre pero cuando se acerca el fin de semana el festejo se vuelve mucho más multitudinario,
Se espera que este viernes se produzca un incremento notable de trabajadores. Durante este año no se han registrado incidentes significativos en carrera más allá de la detención de algunos mozos por llevar dispositivos de grabación en sus gafas. Está prohibido grabar momentos de la carrera y esta infracción trae consigo una sanción de entre 600 y 6.000 euros.
Encierros Sanfermín 2026 en directo: El regreso de los de Álvaro Núñez
Las calles de Pamplona acogen este viernes la segunda participación en un encierro de los Sanfermines de los toros de Álvaro Núñez, que ha llevado a Pamplona ejemplares de entre 565 y 595 kilos.
La ganadería debutó el año pasado por primera vez en los festejos dejando un herido por asta de toro. De los ocho astados que han viajado desde Cádiz hasta Pamplona, tres son negros, tres colorados y dos castaños, dos de los cuales se guardarán como sobreros y seis serán los que protagonicen la carrera matutina desde los corrales de Santo Domingo hasta los de la Plaza de Toros.
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