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Noticias de hoy, jueves 17 de septiembre de 2026
Consulta las últimas noticias en España hoy, jueves 17 de septiembre de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.
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Tren de tormentas en el Mediterráneo que en Valencia hacen revivir la pesadilla de la DANA de hace dos años.
Noche crítica en la Comunidad Valenciana
Noche crítica en la comunidad valenciana, las riadas repentinas han hecho revivir el peor recuerdo de la DANA a localidades como Torrent, Catarroja o Alfafar. A las 22:08h se envió una ES-ALERT advirtiendo del peligro de inundaciones. A esa hora, el temporal ya estaba causando estragos y los transportes ya estaban colapsados.
Muere un hombre en Cataluña
En Cataluña, la madrugada de temporal ha tenido consecuencias fatales. Un hombre ha muerto en la comarca el Garraf, en Barcelona, después de que su coche fuera arrastrado por la riada. En esa zona, el ES-ALERT los vecinos también creen que llegó tarde.
Primeras citaciones para declarar por Ceuta
Quien sabía qué, cuándo lo sabía y qué se hizo con esa información. Es lo que quiere esclarecer a la jueza de la Audiencia Nacional, María Tardón. Juan Jesús Vivas declarará como testigo el 30 de septiembre. Un día después lo hará el que fuera jefe de gabinete del delegado del Gobierno. La jueza también pide reconocer a las personas que facilitan la entrada de migrantes.
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Freno al campamento del Puerto
Freno al campamento del Puerto en Ceuta. Traslado en el aire. Así lo ha decidido la Audiencia Nacional que ha pedido documentación al ministerio de Transportes. El Gobierno se muestra perplejo por la decisión y defiende la seguridad de esta ubicación. Algo que no tiene claro el Sindicato Unificado de Policía que ha sido quien ha solicitado esa paralización.
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