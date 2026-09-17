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Noticias de hoy, jueves 17 de septiembre de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, jueves 17 de septiembre de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Noticias de hoy, martes 30 de septiembre de 2025

Noticias de hoy, jueves 17 de septiembre de 2026

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Tren de tormentas en el Mediterráneo que en Valencia hacen revivir la pesadilla de la DANA de hace dos años.

Noche crítica en la Comunidad Valenciana

Noche crítica en la comunidad valenciana, las riadas repentinas han hecho revivir el peor recuerdo de la DANA a localidades como Torrent, Catarroja o Alfafar. A las 22:08h se envió una ES-ALERT advirtiendo del peligro de inundaciones. A esa hora, el temporal ya estaba causando estragos y los transportes ya estaban colapsados.

Muere un hombre en Cataluña

En Cataluña, la madrugada de temporal ha tenido consecuencias fatales. Un hombre ha muerto en la comarca el Garraf, en Barcelona, ​​después de que su coche fuera arrastrado por la riada. En esa zona, el ES-ALERT los vecinos también creen que llegó tarde.

Primeras citaciones para declarar por Ceuta

Quien sabía qué, cuándo lo sabía y qué se hizo con esa información. Es lo que quiere esclarecer a la jueza de la Audiencia Nacional, María Tardón. Juan Jesús Vivas declarará como testigo el 30 de septiembre. Un día después lo hará el que fuera jefe de gabinete del delegado del Gobierno. La jueza también pide reconocer a las personas que facilitan la entrada de migrantes.

Freno al campamento del Puerto

Freno al campamento del Puerto en Ceuta. Traslado en el aire. Así lo ha decidido la Audiencia Nacional que ha pedido documentación al ministerio de Transportes. El Gobierno se muestra perplejo por la decisión y defiende la seguridad de esta ubicación. Algo que no tiene claro el Sindicato Unificado de Policía que ha sido quien ha solicitado esa paralización.

Un hombre se ahorca tras intentar estrangular a su pareja delante de su hija en Málaga

Policía Nacional

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Sociedad

Migrantes que viven en las chozas de la playa Benítez

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: La Audiencia Nacional paraliza la instalación de un campamento de migrantes en el puerto

Noticias de hoy, martes 30 de septiembre de 2025

Noticias de hoy, jueves 17 de septiembre de 2026

Policía Nacional

Un hombre se ahorca tras intentar estrangular a su pareja delante de su hija en Málaga

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Valencia

La alcaldesa de Torrent avisa de más episodios de lluvias intensas: "Tenemos que estar preparados"

Ismael
Herramiento anti bullying

Ismael convierte su experiencia con el 'bullying' en un videojuego educativo: "Lo peor que te puede pasar es que te sientas invisible"

GTA V
Efemérides

Efemérides de hoy 17 de septiembre de 2026: ¿Qué pasó el 17 de septiembre?

Consulta las efemérides de hoy 17 de septiembre de 2026 y descubre, quién nació, quién murió y qué pasó a lo largo de la historia un día como hoy.

Imagen de archivo de la playa del Trampolín en Ceuta
Crisis migratoria Ceuta

La jueza cita como testigos a Vivas y al exjefe de Gabinete de la Delegación del Gobierno de Ceuta

El Ejecutivo ceutí calcula que 13.000 migrantes siguen en situación irregular mientras se retrasa al jueves el traslado al muelle de Poniente y la Eurocámara reclama investigar la entrada masiva.

Tres muertos y 65 personas rescatadas tras ser localizada una neumática a 130 kilómetros de Lanzarote

Tres muertos y 65 personas rescatadas tras ser localizada una neumática a 130 kilómetros de Lanzarote

Coche de Guardia Civil

Prisión sin fianza para una mujer de 47 años por matar presuntamente a puñaladas a un hombre en Requena

Coche Policía Nacional

Investigan combates entre personas vulnerables a cambio de 20 euros en plena calle en Granada

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