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Detenido un hombre por grabar y agredir sexualmente a un menor durante más de un año

Ha ocurrido en Santa Cruz de Tenerife y el acusado presuntamente utilizó el material grabado para coaccionar y amenazar al menor con llegar a difundirlo si no volvían a mantener encuentros sexuales.

Coche Policía Nacional

Coche Policía Nacional Europa Press

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Pepe Ribas
Publicado:

Detenido por agentes de la Policía Nacional un hombre como presunto autor de un delito de agresión sexual a menor de edad de forma continuada durante más de un año, así como por tenencia y producción de pornografía infantil. Según las manifestaciones recogidas, el investigado pudo haber grabado los hechos con dispositivos electrónicos, material que presuntamente después usó para coaccionar y amenazar al menor con llegar a difundirlas si no volvían a mantener encuentros sexuales.

La víctima denunció los hechos

Las actuaciones se iniciaron a través de la denuncia de la víctima, acción desde la cual se dio traspaso al Grupo de Menores de Policía Judicial de la Comisaría Provincial de Santa Cruz de Tenerife para iniciar una investigación con el objetivo de recabar toda la información necesaria para esclarecer los hechos y determinar las circunstancias en las que se produjo.

Aprovechaba la salida de los padres del menor para cometer los hechos

Así, se pudo constatar que el presunto autor hizo uso de su relación de confianza con el menor y con la familia para cometer la agresión sexual, aprovechando las salidas de los progenitores del domicilio para cometer los hechos. Una vez detenido y obtenida la correspondiente autorización judicial, los agentes procedieron a realizar la entrada y registro en el domicilio y pudieron localizar diversos elementos relacionados con los hechos.

Decretado su ingreso en prisión

De esta forma, se intervinieron numerosos teléfonos móviles y material informático que podrían haberse usado para grabar a la víctima durante los hechos investigados. El autor fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente, quien decretó de inmediato su ingreso en prisión. Actualmente, la investigación continúa abierta para esclarecer por completo los hechos y determinar la posible existencia de otras víctimas, detalla la Policía Nacional en una nota.

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