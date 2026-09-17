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Ocho heridos, cuatro de ellos en la UCI, tras un accidente en el centro de buceo de la Armada de Cartagena

Siete de ellos continúan hospitalizados, según el ministerio de Defensa. El incidente ocurrió el miércoles.

En la imagen, la Estación Naval de Algameca en Cartagena

En la imagen, la Estación Naval de Algameca en Cartagena EFE

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Irene Rodríguez
Irene Rodríguez
Publicado:

Un accidente en el centro de buceo de la Armada en Cartagena ha dejado a ocho buceadores heridos de diversa gravedad. El incidente tuvo lugar el miércoles en el en el complejo hiperbárico de esa institución. Hasta el momento siete permanecen hospitalizados, cuatro de ellos en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Según el Ministerio de Defensa, dos de ellos se encuentran con pronóstico reservado permanecen en la UCI y otros dos fueron trasladados a la UCI por precaución. Los tres heridos restantes están levemente ingresados y bajo observación.

El centro está en la Estación Naval de La Algameca, bajo un capitán de navío, y depende del Almirantazgo de Acción Marítima. Cuenta con dos cámaras fijas, otras dos portátiles, embarcaciones, equipos de buceo autónomo, herramientas submarinas, sonar, vehículos no tripulados y una enfermería para trastornos hiperbáricos.

Las cámaras hiperbásicas

Las cámaras hiperbáricas ayudan a completar la descompresión, pero en este caso los militares no estaban dentro de ellas, sino en el complejo realizando un ejercicio de ambientación en aguas frías. Estas se usaron en 2021 para atender a un guardia civil y en 2008 a dos buceadores militares durante inmersiones.

Entre sus misiones destacadas figura, desde hace 56 años y con 90 personas, el reflotamiento del cazaminas Turia en 2019 en el Mar Menor, y la retirada de restos de la aeronave de la Academia General del Aire de San Javier. Al mes siguiente, buceadores rescatadores del centro participaron en la extracción de cadáveres de mando y tripulación de otro accidente aéreo.

El centro participa en maniobras nacionales Cartago, Marsec y Esp Divex, y realiza tres despliegues anuales para protección y reconocimiento del patrimonio sumergido, reparación submarina y buceo en condiciones extremas. Buceadores de la unidad suelen desplazarse por la costa para desactivar artefactos explosivos sumergidos con máxima seguridad.

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