Efemérides de hoy 8 de septiembre de 2026: ¿Qué pasó el 8 de septiembre?

El 8 de septiembre de 2005, la sonda espacial Génesis regresa a la Tierra con un cargamento científico de un valor incalculable cuando el desierto de Salt Lake en Utah se convierte en el escenario de un aparatoso accidente espacial. Tras pasar tres años en el cosmos atrapando partículas del viento solar la cápsula debía desplegar sus paracaídas para que un grupo de pilotos de helicóptero la atrapara en el aire y evitar así cualquier impacto brusco. Sin embargo, un fallo en el diseño instaló al revés los sensores de gravedad encargados de activar el sistema de frenado, transformando un descenso controlado en una caída libre a más de trescientos kilómetros por hora.

El golpe contra el suelo agrietó la estructura y expuso las delicadas placas que guardaban los secretos del origen de nuestro sistema planetario. A pesar del destrozo inicial y del temor a que la contaminación del desierto arruinara décadas de trabajo, los científicos de la NASA lograron rescatar gran parte del material entre los restos. Lo que pudo ser un fracaso absoluto se convirtió en un ejemplo de persistencia, demostrando que incluso cuando la ingeniería comete errores milimétricos en la Tierra, la ciencia tiene la capacidad de salvar los fragmentos de la historia cósmica.

Un 8 de septiembre, pero de 1873, el Congreso elige presidente a Emilio Castelar de la agonizante Primera República española, un intelectual cuya célebre brillantez oratoria choca de frente con un país en pleno estallido social. Castelar asume el mando con urgencia absoluta ante un triple frente bélico: las guerrillas carlistas en el norte, la guerra de Cuba y la rebelión cantonalista que fragmentaba las provincias en pequeñas repúblicas independientes. Convencido de que la supervivencia del Estado exigía sacrificar temporalmente los ideales democráticos en favor de la autoridad, tomó la drástica medida de clausurar el Parlamento para gobernar por decreto y otorgó plenos poderes al ejército para reprimir las revueltas. Esta dura estrategia militarista fragmentó a su propio partido y cavó su tumba política; al reabrirse las Cortes cuatro meses después, los diputados le retiraron su confianza, provocando esa misma noche un vacío de poder que el general Pavía aprovechó para irrumpir con sus tropas en el Congreso, disolviendo la asamblea y sentenciando el destino del experimento republicano.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 8 de septiembre y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 8 de septiembre?

1565.- El militar español Pedro Menéndez de Avilés funda San Agustín, asentamiento europeo más antiguo ocupado en los Estados Unidos.

1888.- Botadura del submarino "Peral", inventado por el marino español Isaac Peral y construido en La Carraca (Cádiz).

1925.- Desembarco del ejército español en Alhucemas (Marruecos).

1926.- Alemania es admitida en la Sociedad de Naciones.

1933.- Dimite el primer Gobierno republicano de Manuel Azaña.

1941.- El ejército alemán comienza el sitio de Leningrado que durará hasta enero de 1944.

1944.- La Alemania nazi ataca Londres con un nuevo tipo de bombas volantes (V-2).

1972.- Se crea en España la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

1974.- El presidente Gerald Ford indulta a Nixon de delitos cometidos durante su mandato.

1994.- Los últimos destacamentos aliados (Reino Unido, Francia y EEUU) de la Guerra Fría son despedidos con honores militares en Berlín.

2022.- La reina Isabel II muere a los 96 años, tras 70 de reinado, el más largo de la historia del Reino Unido. La corona pasa a su hijo Carlos III.

¿Quién nació el 8 de septiembre?

1157.- Ricardo "Corazón de León", rey de Inglaterra.

1824.- Jaime Nunó Roca, compositor español, autor de la música del Himno Nacional Mexicano.

1827.- Juan Valera, escritor español.

1862.- Mariano Benlliure, escultor español.

1917.- José Ignacio Fernández Alonso, químico y físico español.

1968.- Miguel Báez "el Litri", torero español.

1989.- Tim Bergling, DJ sueco más conocido por Avicii.

¿Quién murió el 8 de septiembre?

1645.- Francisco de Quevedo, escritor español.

1949.- Richard Strauss, músico alemán.

1978.- Ricardo Zamora, guardameta español.

2003.- Leni Riefenstahl, cineasta alemana.

1995.- Matías Prats Cañete, periodista español.

2004.- Manuel Fernández Teixeiro, poeta gallego.

2019.- Camilo Sesto, cantante español.

¿Qué se celebra el 8 de septiembre?

Hoy, 8 de septiembre, se celebra el Día Mundial de la Fisioterapia y el Día Mundial de la Fibrosis Quística.

Horóscopo del 8 de septiembre

Los nacidos el 8 de septiembre pertenecen al signo del zodiaco Virgo.

Santoral del 8 de septiembre

Hoy, 8 de septiembre, se celebran la Natividad de Nuestra Señora, santa Nuria, y los santos Adriano, Isaac y Sergio.