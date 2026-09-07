Pánico en Barcelona: Asalta un restaurante a punta de cuchillo y deja un herido

Este lunes, la Guardia Urbana de Barcelona ha detenido a una persona que ha asaltado un restaurante del distrito de Ciutat Vella (Barcelona) con un cuchillo dejando un herido, cuyo estado no es grave.

Ha sido durante este medio día cuando esta persona ha sido detenida como presunta autora de un delito de lesiones y un delito de agresión, según han detallado fuentes del Ayuntamiento de Barcelona a EFE. Por el momento, no se conoce más información acerca del suceso.

Han sido momentos de tensión y miedo en el establecimiento, aunque la rápida actuación de los testigos ha contribuido a reducir a la persona que finalmente ha sido detenida, detalla 'El Caso'.

Testigos han explicado al citado medio que muchos de los clientes que estaban en el restaurante y parte del personal han salido corriendo del local asustados. Ante la situación de incertidumbre, el resto de los comercios de la zona han bajado la persiana y han llamado a las autoridades. Según uno de los testigos, se ha podido escuchar el ruido de un objeto metálico cayendo al suelo y varias personas han salido a perseguir a una persona que huía.

Una vez ha llegado la Guardia Urbana al lugar de los hechos, se han encontrado con el individuo reducido por algunos de los testigos. Los agentes se han llevado al hombre para evitar más problemas, aunque ya había dejado a una persona herida que, según la policía local, no estaba en estado grave. Después de asegurar que no hubiera ninguna otra amenaza, la Guardia Urbana ha detenido al agresor, mientras que una ambulancia ha llegado al lugar de los hechos para tratar al herido.