Una mujer salta por el balcón para escapar de su pareja, que la perseguía con un cuchillo después de darle una paliza, en Ourense

Una mujer ha resultado herida después de recibir una brutal paliza por parte de su pareja durante una discusión ocurrida el pasado 31 de agosto en O Carballiño (Ourense). Durante la agresión, la víctima, aterrada, decidió saltar desde el balcón de su vivienda para escapar del hombre, que la perseguía armado con un cuchillo.

Según informa el medio local La Región, el agresor propinó varios puñetazos y golpes a su pareja durante la discusión. En un momento dado, la mujer optó por precipitarse desde el balcón hacia un tejadillo situado debajo de la vivienda. El impacto provocó que se desprendiera parte de la estructura, circunstancia que aprovechó para escapar y pedir ayuda.

La mujer tuvo que recibir asistencia médica como consecuencia de la agresión. Los servicios sanitarios apreciaron traumatismos superficiales en diferentes partes del cuerpo y "escoriaciones en miembros superiores e inferiores". Además, necesitó tratamiento médico quirúrgico para tratar las lesiones provocadas durante el ataque.

Siete meses y diez días de prisión

El agresor fue juzgado apenas un día después de los hechos, el martes 1 de septiembre, en un juicio rápido. La jueza encargada del caso le impuso una condena de siete meses y diez días de prisión. Además, deberá indemnizar a la víctima con 1.500 euros por las lesiones sufridas y tendrá prohibido acercarse a menos de 200 metros de ella, de su domicilio o de su lugar de trabajo durante dos años y ocho meses.

Durante ese mismo periodo tampoco podrá establecer ningún tipo de comunicación con la víctima. La sentencia ha adquirido firmeza después de que las tres partes implicadas, la defensa, la Fiscalía y la propia víctima, manifestaran su decisión de no recurrir el fallo judicial.