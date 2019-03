Lohammy Castro, madre del niño de tres años desaparecido en Valencia cuando se encontraba al cuidado de dos mujeres, ahora detenidas, explicaba ante las cámaras destrozada que "no tuvieron corazón al mirar la cara de un niño y tirarle como si fuera basura". La madre confía aún en encontrar al pequeño con vida, por lo que pide ayuda "a quien haya podido ver algo".

Los vecinos y conocidos de las dos mujeres se han mostrado sorprendidos por unos hechos que no acaban de creer. Pura A. y Vanessa R.V.,de origen boliviano, se encuentran en prisión, comunicada y sin fianza, por haber hecho desaparecer supuestamente el cadáver del niño que se encontraba bajo su cuidado.

Amparo Pascual, vecina de las detenidas, ha confirmado que una de ellas llevaba quince años trabajando en un domicilio cuidando a una anciana. A ambas las califica de "buenas personas" y comenta, entre lágrimas, que se enteró el sábado de lo que había ocurrido. "Hasta entonces -agrega- pensé que el niño estaba desaparecido". Amparo recuerda del niño que era "muy simpático y muy guapo" y se emociona al recordarlo.

"Yo -dice la mujer- solía hablar mucho con él porque me gustan mucho los niños". Por su parte, María Jesús Barón, otra de las vecinas del mismo edificio, cuenta que se enteraron de lo ocurrido "porque vino la Policía haciendo preguntas a los vecinos" sobre si se las había visto "con un niño pequeño".

"Todos estamos mal, mal por lo ocurrido porque es un crío muy pequeño y no te esperas que sean capaces de hacer una cosa así", ha comentado, para agregar que las detenidas no solían relacionarse con ningún vecino. Vanessa y Pura eran clientas habituales del restaurante 'El Roscón', especializado en comida boliviana.

Su propietaria, Assumpta Paz, cuenta que ambas "solían traer al niño con ellas y se comportaban como sus madres. "Me quedé sorprendida de ver lo que ha pasado y espero que estén equivocados con lo que se dice", manifestó."El trato con el niño era bueno porque yo veía que lo trataban como a un hijo. Pura tiene dos hijos en Bolivia y por eso no me cabe en la cabeza lo que pasa", cuenta Assumpta.

Sobre la madre del niño, también de origen boliviano, lo único que sabe Assumpta es que era amiga de Vanessa y les había dejado a su hijo "para que se lo cuidaran mientras ella trabajaba un tiempo fuera". "Para mí, si lo han podido vender, se podría recuperar, pero si ha pasado lo peor, si ellas han cometido eso, es un error muy grande y tiene que ser la Justicia, aunque yo sigo opinando que ellas eran unas buenas chicas".