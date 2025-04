Un turista irlandés muestra "el hotel del terror" en Lanzarote y los canarios lo critican: "La próxima vez paga más y te pillas un 4 estrellas"

Un turista irlandés ha subido un vídeo a TikTok mostrando lo que él mismo ha titulado como "Hotel de terror en Lanzarote". El viral vídeo comienza con el joven abriendo la puerta de su habitación mientras relata su primera queja: "Esta es nuestra habitación de mierda... En primer lugar la televisión. Tienes que pagar para usar la televisión". Durante todo el vídeo se oye reír también a la mujer que lo acompaña mientras muestra las diferentes estancias.

Seguidamente se dispone a abrir una puerta que parece medio rota, y después accede al cuarto de baño de la habitación donde se ve una bañera con unas cortinas de flores de colores: "Es como si los limpiadores no supieran como hacerlo", comenta entre risas mientras muestra una mochila quemada, una anécdota que relatará más adelante. Lo siguiente que aparece en el vídeo es una habitación con dos camas en la que el joven enseña como el cabecero está roto y lo lanza sobre la cama: "Esto es inútil". Tras mostrar los "horrores" de su habitación, el turista conocido como @be_honest_bro en TikTok, aparece sentado en un coche explicando el extraño suceso de la mochila quemada en la cocina: "Sucedió el primer día. Dejé mi bolso porque tenía algunas cosas que quería poner en la nevera. Diez minutos después estaba en el sofá y mi novia comenzó a oler a quemado".

"Cucarachas por todas partes"

El hombre asegura que primero pensó que su bolso se quemó accidentalmente pero que unos días después unos familiares fueron al mismo apartamento y una chica tocó en el mismo sitio y se quemó la mano, dando a entender que se dejaban la vitrocerámica encendida al limpiar. Pese a todo, asegura que lo que les hizo abandonar definitivamente el lugar fue "el incidente de la cucaracha" cuando llevaban 5 días allí: "No estábamos durmiendo sabiendo que hay cucarachas arrastrándose por todas partes... Tuvimos picaduras, probablemente no de cucaracha", explica, y añade que "esa fue la gota que colmó el vaso". Para finalizar, aconseja a otros viajeros que lean bien las opiniones, y que no reserven en ese lugar: "La foto que ponen es fantástica pero cuando llegas...Hay tantas cosas malas que no puedo explicarlo". Se trata de un complejo de apartamentos en la turística zona de Puerto del Carmen en Lanzarote, a 200 metros de la playa, y con buenas opiniones y una puntuación superior a 8 en algunas plataformas de alquiler.

"Si quieren calidad, que paguen"

El vídeo que se ha hecho viral en TikTok no ha dejado indiferente a nadie y los usuarios han dejado decenas de comentarios de todo tipo, muchos de ellos justificando el estado de la habitación por ser un lugar muy barato: "Eso es un apartamento de 30 euros la noche...Y está haciendo película porque es un patético", "La próxima vez pagas más y te pillas un 4 estrellas" ó "Si quieren calidad que paguen", dicen algunos de ellos. El turista asegura que buscaban un lugar económico porque iban a estar todo el día fuera: "Es un hotel barato porque solo íbamos a dormir allí pero esta infectado de cucarachas", justifica.

Otros usuarios de la red social responden atacando directamente a los alojamientos británicos. "Más limpio y mas seguro que Liverpool sí es", dice uno. "¿Subo yo un vídeo de donde me quedé en Londres? Si quieres baño privado mínimo 150 euros la noche", añade otra mujer. Tras decenas de comentarios y respuestas entre los espectadores del vídeo, una de ellas sentencia: "¿La gente que justifica el estado de esta habitación solo porque sois españoles...Estáis bien?"

