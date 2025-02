Cucarachas, lombrices y sábanas sin lavar en meses: denuncian la situación antihigiénica de una guardería en Sevilla

Hada Madrina, una guardería de Sevilla, ha acaparado la atención por las condiciones insalubres que predominan en sus instalaciones: hormigas, cucarachas y, entre otros, lombrices en el baño y en las aulas. Esta falta de higiene ha generado que se la conozca como la escuela infantil de los horrores, a la que acuden 50 niños, de entre 0 a 3 años.

Las alarmas no han saltado únicamente por la presencia de insectos; también se ha denunciado que las sábanas no se lavaban desde septiembre, no hay toallas y los cortes de agua y luz son habituales. Además, las trabajadoras llevan meses en los que reciben sus nóminas con retrasos y sobre el local pesa una orden de desahucio tras la denuncia del dueño del inmueble, que asegura que no cobra el alquiler desde hace al menos un año.

Picaduras en el cuerpo de los niños

Siguiendo la información proporcionada por el medio El Correo de Andalucía, los padres han informado de que descubrían picaduras en el cuerpo de sus hijos de forma recurrente. Debido a esto, más de 40 familias y ocho trabajadoras han decidido poner fin a su silencio y denunciar ante el Defensor del Menor la situación insostenible en la que lleva sumido este centro "por lo menos" dos años, tildándola de "deplorable" y "peligrosa".

Fuentes de la guardería privada, que dirige en funciones Jesús Maeztu y que cuenta con el apoyo de la Junta, han comunicado que recibieron la noticia el pasado jueves por la tarde.

La Junta ha abierto un expediente administrativo

Según la información proporcionada por la Jefa de Servicio de Planificación y Escolarización en Sevilla de la Consejería, ha declarado que la Delegación Territorial de Educación de la Junta de Andalucía, después de recibir varias denuncias, ha abierto un expediente administrativo para quitarle la autorización de la institución al gerente.

En las denuncias interpuestas, los demandantes exponen que el gerente ha abandonado el centro "de la mano de Dios", sin pagar servicios básicos como agua, electricidad o catering a tiempo. Esto ha derivado en un entorno insalubre, con plagas de insectos, caídas por escaleras rotas y otros problemas de infraestructura. Es más, una trabajadora comentó que "las hormigas llegan a picar a los niños en sus pañales" y destacó la falta de limpieza y mantenimiento.

El centro no cuenta con calefacción ni aire acondicionado en varias aulas, y los niños tienen que dormir en hamacas rotas, sin sábanas adecuadas. Además, las instalaciones están plagadas de goteras, lo que pone en riesgo la seguridad eléctrica del centro. El catering ha suspendido varias veces el servicio de comida por impagos, lo que obliga a los padres a aportar dinero de forma urgente para evitar que los niños se queden sin almuerzo.

Desde 2021, el gerente acumula ocho sentencias por retrasos en pagos, y las trabajadoras señalan que no han recibido sus sueldos a tiempo. El gerente, que desde septiembre ha estado ausente por motivos de "ansiedad", niega tener recursos, aunque las trabajadoras aseguran que los fondos provenientes de la Junta no se destinan a los pagos correspondientes.

Aunque el centro ha sido inspeccionado en el pasado, no fue hasta octubre de 2024 que se inició un expediente administrativo para evaluar la posibilidad de retirarle la autorización. Mientras tanto, los padres están retirando a sus hijos, y las trabajadoras piden un nuevo gerente que gestione el centro adecuadamente, aunque han tenido dificultades para encontrar un comprador dispuesto a asumir las deudas acumuladas por el actual director.

Finalmente, la Delegación de Educación ha manifestado que están acelerando el procedimiento para determinar el futuro del centro, aunque no han podido ofrecer una solución definitiva a corto plazo.

