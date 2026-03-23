El Tribunal Superior de Justicia de Madrid anula la tasa de basuras por "defectos sustanciales" en su tramitación

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha declarado la nulidad de la tasa de basuras aprobada por el Ayuntamiento de Madrid al apreciar defectos en el procedimiento seguido para su implantación. La resolución, que puede ser recurrida, estima los recursos presentados por distintas organizaciones contra la Ordenanza Fiscal 8/2024.

El tribunal concluye que durante la tramitación de la norma se omitió parte de la documentación esencial que sustentaba el cálculo del tributo. En concreto, no se incorporaron al expediente público los anexos vinculados al estudio de generación de residuos por actividades económicas, un elemento considerado clave para entender la estructura de la tasa.

Según recoge la sentencia, esta ausencia constituye una infracción de carácter sustancial en el procedimiento administrativo, lo que deriva en la nulidad de pleno derecho de la ordenanza.

El papel del informe técnico

El fallo judicial analiza el contenido del informe técnico-económico que servía de base para fijar la tasa. Este documento, según recuerda la Sala, es imprescindible en la creación de tributos municipales, ya que permite justificar tanto el coste del servicio como los criterios empleados para determinar las cuotas.

Los magistrados señalan que el informe presentado incluía cifras y resultados, pero no detallaba el proceso seguido para su obtención. En particular, no ofrecía información suficiente sobre cómo se asignaban los residuos a cada actividad económica ni sobre la configuración de las denominadas zonas homogéneas.

Esa información, según subraya el tribunal, se encontraba únicamente en los anexos que no fueron publicados durante el periodo de información pública. La Sala rechaza el argumento del Ayuntamiento de Madrid, que sostenía que estos documentos tenían un carácter accesorio, y considera que en ellos se encontraba el núcleo metodológico del sistema de cálculo.

La sentencia incide en que el informe técnico no puede limitarse a exponer resultados numéricos, sino que debe ofrecer una explicación completa que permita comprobar su adecuación a los principios de legalidad, proporcionalidad y equivalencia, tal y como establece la doctrina del Tribunal Supremo.

Falta de transparencia y control

El tribunal destaca además que la ausencia de estos anexos impidió establecer una relación clara entre la actividad económica y la carga tributaria asignada. Esta falta de trazabilidad, según la resolución, compromete la transparencia del sistema y dificulta su control por parte de los ciudadanos.

La ordenanza, recuerda la Sala, se aprobó en cumplimiento de la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados, que obliga a las entidades locales a implantar sistemas de financiación basados en el principio de "quien contamina paga". Sin embargo, el tribunal precisa que este objetivo no exime a la Administración de respetar las garantías procedimentales ni de motivar adecuadamente los elementos esenciales del tributo.

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