El Tribunal Supremo ordena que se repita la sentencia contra Samuel Benítez

El Supremo ha ordenado a la Audiencia de Sevilla dictar nueva sentencia en el caso de Marta del Castillo para Samuel Benítez, amigo de Miguel Carcaño, condenado a 20 años de cárcel por el asesinato de la joven, al considerar ilógico el razonamiento por el que le absolvió de participar en la ocultación del cadáver.



Además, según han confirmado fuentes jurídicas, el Tribunal Supremo ha aumentado en dos años la pena a Carcaño, condenándole por un delito contra la integridad moral por el sufrimiento causado a la familia por las distintas versiones que dio de la localización del cuerpo de Marta del Castillo sin que aún se sepa su paradero desde la desaparición de la joven el 24 de enero de 2009.



No obstante, la sentencia, que está dictada desde la semana pasada, aún no se ha notificado a las partes por estar aún pendiente la emisión de uno de los dos votos discrepantes que la acompañan, el de los magistrados, Miguel Colmenero y Alberto Jorge Barreiro Esta decisión, en lo que se refiere a Samuel Benítez, puede tanto implicar una condena como que se le absuelva de nuevo, ya que a lo único que obliga a la Audiencia de Sevilla es a rehacer los razonamientos de su sentencia en lo que a él se refiere, según las fuentes consultadas.



A lo que no ha accedido el Supremo es a la petición de la familia de Marta del Castillo de repetir el juicio para los tres presuntos cómplices de Carcaño en la ocultación de cadáver -Benítez, el hermano de Carcaño Francisco Javier Delgado y la novia de éste María García- a los que la Audiencia de Sevilla absolvió por falta de pruebas de haber colaborado en la ocultación del cadáver.



Esta decisión precisamente es la que habría causado división entre los cinco magistrados que componen la Sala, por lo que son solo tres los que suscriben la sentencia: el presidente de la Sala de lo Penal y ponente de la resolución Juan Saavedra, Julián Sánchez Melgar y José Ramón Berdugo.



En la vista de los recursos, celebrada el pasado 7 de noviembre, el fiscal Fernando Sequeros y el abogado de la familia de Marta del Castillo, José María Calero, pidieron que se vuelva a juzgar a los tres presuntos cómplices de Miguel Carcaño para que sean condenados por ayudarle a deshacerse del cadáver.



Las defensas de estos tres absueltos se opusieron en la vista a las pretensiones de las acusaciones elogiando la "razonabilidad" de la sentencia de la Audiencia de Sevilla, que fue por contra muy criticada por "incoherente" y "absurda" por parte del fiscal y del abogado de la familia.



La familia de Marta solicitó también que se declare la nulidad del juicio y se retrotraigan las actuaciones para que sean enjuiciados juntos los mayores de edad y el menor, conocido como El Cuco, así como que se repita el juicio con las pruebas que le fueron denegadas, entre ellas la declaración de los padres de Samuel Benítez y del comisario que dirigió la investigación.



Por su parte, la defensa de Carcaño, ejercida por la abogada Paloma Pérez, también recurrió la sentencia al considerar que éste debió ser condenado por homicidio por no incurrir en "alevosía sorpresiva" al matar a Marta con un cenicero, alegando que la joven tuvo tiempo de verle como lo cogía para golpearle.