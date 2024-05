Tres víctimas de violencia machista fueron desalojadas del hotel donde residían por la semifinal de la Champions

Tres unidades familiares víctimas de violencia de género fueron desalojadas de su habitación por la alta demanda que generó el partido entre el Real Madrid y el Bayern para así poder ofrecer sus habitaciones a aficionados de ambos equipos. Estas familias residían en el hotel porque éste tiene un contrato "flexible" con el Ayuntamiento de Madrid, el cual recurre a estas habitaciones en el momento en el que su Servicio de Atención a Mujeres de Violencia de Género 24 horas está completo.

Dos de las tres mujeres fueron realojadas en unas plazas del servicio municipal que habían quedado disponibles, sin embargo, la tercera víctima fue reubicada en un centro que está situado fuera de la capital, pero dentro de la Comunidad de Madrid. Esta última ya ha regresado a una plaza de la ciudad.

La plataforma Trabajadoras de la Red de Violencia de Género del Ayuntamiento de Madrid ha cargado contundentemente contra el Gobierno de Martínez-Almeida, al que tachan de "irresponsable" a la hora de proteger a mujeres víctimas de violencia machista en situación de emergencia, y lo ha hecho mediante un comunicado publicado en la red social X (antes Twitter).

La explicación del Ayuntamiento de Madrid

Una de las portavoces del área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad del Ayuntamiento de Madrid, que esta dirigida por José Fernández Sánchez, no ha negado lo sucedido con estas mujeres y ha explicado que en estos casos, las cadenas de hoteles son un "recurso supletorio" que solamente se activa en casos en los que no quedan plazas libres en ninguno de los centros de la red, que cuentan con 96 camas. Además, habla sobre un contrato con la empresa hotelera de carácter flexible, por lo que no existe la opción de realizar un bloqueo de un número específico de habitaciones o plazas a favor del ayuntamiento.

Desde el Ayuntamiento de Madrid recalcan que ninguna víctima fue desatendida y explican que la mujer que fue desplazada junto con su hijo a un hotel "lejano" de la ciudad regresó poco después a la sede central de la red de atención en la capital madrileña. Pero esta no es la primera vez que las víctimas denuncia sentirse desprotegidas en sus estancias en hoteles, ya que en muchas ocasiones, al hospedarse con sus hijos, pueden ser geolocalizadas por sus agresores y deberían estar acompañadas las 24 horas del día.

Lleno en el Bernabéu por el partido de Champions

Esta ha sido una de las consecuencias de la masificación que provocó la semifinal de la Champions League en Madrid: las habitaciones no bajaban de 300 euros la noche y más de 4.000 hinchas del Bayern tenían entrada para el partido del Bernabéu.

