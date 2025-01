Tres meses después de la DANA muchos edificios están inhabitables: "Seguimos fuera de casa"

Casi 300 construcciones afectadas por la DANA de Valencia tendrán que ser demolidas o derribadas de manera parcial. Victoria Cerdá es arquitecto y trabaja con el Instituto Valenciano de la Edificación: "En una primera fase se hace una evaluación de la seguridad para decidir si la edificación se apuntala, acordona o si se permite el acceso y en una fase posterior y, ahí estamos, se hace valoración de daños, se buscan grietas, fisuras, humedades, movimientos que haya podido tener el edificio. Tenemos un procedimiento a seguir, registramos todo lo que detectamos y a continuación se dan las instrucciones para llevar a cabo lo que sea pertinente".

Maribel Ayala es vecina de Paiporta, su edificio está pegado al barranco del Poyo y tiene los bajos completamente destruidos: "No tenemos ni luz ni agua, la riada se lo llevó todo, no hay ni bajantes. Mi casa no es habitable, aunque esto no quiere decir que se vaya a caer. Se han perdido los dos negocios de las plantas bajas y no sabemos aun cuando podremos volver a nuestros hogares. A esto se suma que los planos de nuestro edificio que albergaba el ayuntamiento se perdieron bajo el agua, no estaban digitalizados y esto supone ahora más tiempo y más dinero porque hay que volver a elaborarlos".

Hay muchas viviendas de las poblaciones afectadas que están apuntaladas y otras en las que ya se ha empezado a trabajar. En la de Higinio esperan cobrar del seguro, pero han pasado tres meses y todavía no han hablado de cantidad económica y lo mismo comenta Manuel, otro vecino de Paiporta: "Nos dijeron que si veíamos alguna grieta avisáramos enseguida, pero nadie ha visto, aún así estamos intranquilos porque hay puntales y partes al aire. Y a todo esto, vinieron a peritar hace más de mes y medio y todavía no hay respuesta del seguro comunitario".

Explica Victoria Cerdá, especialista en edificación y rehabilitación: "el edificio nos manda señales, en las inspecciones de catástrofes tenemos identificación de daños y protocolos que nos ayudan a valorar. Hay viviendas rotas pero seguras, y otras con mejor apariencia que no son habitables, por eso las inspecciones son muy importantes".

Queda todavía mucho por hacer, construcciones que no se han demolido, fachadas rotas, familias que necesitan ayudas y medios para restaurar edificios, gente que vive fuera de sus casas, 6000 viviendas que siguen sin ascensor y todo, casi 90 días después de la riada.

