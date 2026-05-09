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Violencia Género

Detenido un hombre por la muerte de su pareja de 19 años en Carabanchel, Madrid

La Policía Nacional recibió el aviso del hallazgo de una mujer inconsciente en plena calle con un fuerte golpe en la cabeza.

Imagen de archivo de un coche de la Polic&iacute;a Nacional

Imagen de archivo de un coche de la Policía NacionalPolicía Nacional

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Lucía Hernández
Publicado:

Este sábado, 9 de mayo, un hombre ha sido detenido por agentes de la Policía Nacional tras haber participado en la muerte de su pareja en el distrito de Carabanchel (Madrid), según ha informado la Jefatura Superior de Policía.

Los hechos ocurrieron sobre las 7.30 horas, cuando recibieron el aviso de que había una mujer inconsciente con un fuerte golpe en la cabeza tendida en la vía pública, tras caer de un cuarto piso. Fue un vecino quien llamó a la Policía después de que escuchara un golpe y viera un cuerpo en la calle.

Al lugar se desplazaron, inmediatamente, miembros del Grupo de Atención al Ciudadano. Estos asistieron a la víctima hasta que llegaron los servicios sanitarios, que dictaminaron su fallecimiento.

Delito de homicidio

En el domicilio de la víctima, cercano a donde fue encontrada, la Policía localizó a la pareja de la víctima, que ha sido detenido como presunto autor de un delito de homicidio y violencia de género. La víctima era de nacionalidad española y tenía 19 años y su pareja, español de origen ecuatoriano, de 20 años.

Con este caso, serían 19 las mujeres asesinadas en este año y 1.360 desde que se empezaron a recopilar datos en 2003.

Caso de violencia machista en Tenerife

La Guardia Civil investiga el asesinato de una mujer de 56 años por arma blanca, en el municipio de Santa Úrsula (norte de Tenerife), como caso de violencia de género. El agresor, de 63 años, se encuentra detenido. Fuentes del instituto armado han informado que la madre de la víctima también ha resultado herida en el ataque y se encuentra ingresada en estado grave.

La víctima no se encontraba en el sistema de protección VioGén y se había separado de su marido hace dos semanas, según fuentes del Ayuntamiento de Santa Úrsula. El juzgado de Violencia sobre la Mujer de La Orotava se ha encargado del caso, según ha informado el portavoz del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

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