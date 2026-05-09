Efemérides de hoy 9 de mayo de 2026: ¿Qué pasó el 9 de mayo?

El 9 de mayo de 2022 se produce un motín entre presos de máxima seguridad en la prisión de Bellavista, en Santo Domingo de los Tsáchilas, Ecuador. El enfrentamiento se produce durante la madrugada, cuando estallan los disturbios entre dos bandas rivales, Los Lobos y R7, dentro del centro penitenciario. Los reclusos emplean armas blancas, armas de fuego e incluso explosivos, lo que provoca una rápida escalada de violencia.

Registros oficiales apuntan que la cifra de fallecidos al final del enfrentamiento es de 44, a la que se suman 13 internos heridos de gravedad. Según informan agencias de noticias internacionales, las autoridades ecuatorianas despliegan unidades policiales y militares durante el motín, para retomar el control de la prisión, que no se reestablece hasta pasadas unas horas. Este acontecimiento es uno de los más sangrientos en la historia de Ecuador, donde ya habían sucedido episodios de violencia similares, debido al hacinamiento de miembros de organizaciones criminales en las cárceles del país.

Un 9 de mayo, pero de 1841, el general Baldomero Espartero es proclamado regente de España. La designación se produce tras la salida de la regente María Cristina de Borbón, durante un periodo de fuertes tensiones políticas en el que Isabel II aún es menor de edad. Espartero, apoyado por sectores progresistas y con respaldo militar, asume la regencia con el objetivo de consolidar el régimen liberal frente a la oposición moderada y a los restos del carlismo.

Durante su mandato impulsa reformas de carácter progresista y refuerza la autoridad del gobierno central, lo que provoca conflictos políticos y sociales en varias ciudades españolas. En 1843 una sublevación encabezada por militares y sectores moderados fuerza su salida del poder y su marcha al exilio.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 9 de mayo y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 9 de mayo?

1929.- Inaugurada la Exposición Iberoamericana de Sevilla, con asistencia de los Reyes Alfonso XIII y Victoria Eugenia.

1945.- En el marco de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética celebra el Día de la Victoria.

1946.- El rey de Italia, Víctor Manuel III, abdica en su hijo, quien se proclama a sí mismo Humberto II.

1950.- El Instituto Nacional de Industria (INI) junto con el Grupo Fiat crean la empresa automovilística SEAT.

1975.- Zara abre su primera tienda en la calle Juan Flórez de A Coruña.

1976.- Sucesos de Montejurra. Asesinados dos simpatizantes del Partido Carlista a manos de la ultraderecha.

1987.- Mueren 183 personas al estrellarse un avión de la compañía polaca LOT, tras despegar del aeropuerto de Varsovia.

1990.- Operación Sundevil: se informa de la primera redada nacional anti-Hackers llevada a cabo por el Servicio Secreto de Estados Unidos.

2018.- Mahathir Mohamed gana las presidenciales de Malasia y se convierte con 92 años en el líder más veterano del mundo.

2023.- El jurado condena a Donald Trump por abuso sexual y difamación en el 'caso Jean Carroll'.

2020.- La OMS confirma el origen animal del coronavirus y refuta su creación en laboratorio.

2024.- Ferrovial empieza a cotizar en el mercado Nasdaq, convirtiéndose en la primera gran empresa española que debuta directamente en la Bolsa de Nueva York.

¿Quién nació el 9 de mayo?

1883.- José Ortega y Gasset, escritor y filósofo español.

1905.- Lilí Álvarez, tenista española.

1939.- Dolores Abril, actriz y cantante española.

1975.- Juan Antonio Bayona, director de cine y productor español.

1978.- Bebe, cantante española.

1990.- Jennifer Hermoso, futbolista española.

¿Quién murió el 9 de mayo?

1850.- Joseph Louis Gay-Lussac, físico y químico francés.

1997.- Marco Ferreri, cineasta italiano.

2003.- Pedro Zarco, cardiólogo español, introductor del cateterismo

2013.- Alfredo Landa, actor español.

2021.- José Manuel Caballero Bonald, escritor español.

¿Qué se celebra el 9 de mayo?

El 9 de mayo se celebra el Día Mundial de las Aves Migratorias y el Día Mundial del Comercio Justo.

Horóscopo del 9 de mayo

Los nacidos el 9 de mayo pertenecen al signo del zodiaco Tauro.

Santoral del 9 de mayo

Hoy, 9 de mayo, se celebran san Gregorio y san Isaías.