Dos jóvenes, de 23 y 25 años, heridos graves por arma blanca en Carabanchel y Usera

Dos jóvenes han resultado heridos de gravedad durante la madrugada de este sábado en Madrid tras sufrir agresiones con arma blanca en dos sucesos distintos registrados en los distritos de Carabanchel y Usera, según han informado fuentes de Emergencias Madrid y fuentes policiales.

El primero de los incidentes se ha producido en torno a las 2.45 horas, a la altura del número 31 del Camino Viejo de Leganés, en el distrito madrileño de Carabanchel. Hasta el lugar se han desplazado efectivos de Samur-Protección Civil para atender a un varón de unos 23 años que presentaba una herida penetrante en el hemitórax izquierdo, provocada por una puñalada en el pecho.

Los sanitarios han estabilizado a la víctima en el lugar de los hechos y posteriormente la han trasladado en estado grave al Hospital Universitario Doce de Octubre. Según fuentes policiales, el herido es un varón extranjero nacido en 2003. La investigación permanece abierta y, por el momento, no se descarta ninguna hipótesis sobre el origen de la agresión, incluida la posibilidad de que pudiera estar relacionada con un conflicto entre bandas juveniles.

Horas después, sobre las 05.40, se ha registrado otro suceso violento en el distrito de Usera. En este caso, un varón de 25 años ha resultado herido grave tras ser agredido con un arma blanca, presuntamente un machete, a la altura del número 62 de la calle Antonio Salvador. La víctima, un español nacido en 2002, presentaba una herida en la cabeza y otra en la espalda.

De nuevo, sanitarios de Samur-Protección Civil han acudido al lugar para asistir al herido, que ha sido estabilizado antes de ser trasladado también con pronóstico grave al Hospital Doce de Octubre.

En este segundo suceso han intervenido tanto la Policía Municipal como la Policía Nacional, que se ha hecho cargo de la investigación. Los primeros indicios apuntan a que la agresión podría haberse producido tras una discusión en una discoteca cercana. Durante la intervención, un agente de la Policía Nacional ha resultado herido al intentar separar a las partes implicadas.

Finalmente, la Policía ha detenido a dos personas por su presunta relación con estos hechos: un joven español nacido en 2005 y un hombre colombiano nacido en 1994.

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