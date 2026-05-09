Detenida una joven de 19 años por robar con violencia joyas valoradas en unos 4.000 euros en Barcelona

Una joven de 19 años ha sido detenida por los Mossos d'Esquadra como presunta autora de un robo con violencia e intimidación a un hombre de 90 años, en el distrito de Nou Barris (Barcelona). Le robó en su domicilio varias joyas que alcanzan un valor de unos 4.000 euros.

También se ha identificado a una mujer que podría estar relacionada con el hurto. Las autoridades informaron este sábado en un comunicado de que los hechos ocurrieron el pasado 17 de enero. Dos mujeres, en el paseo de Fabra i Puig, se acercaron a la víctima y se ofrecieron para acompañarla a su vivienda. Unas horas más tarde, volvieron al domicilio y entraron.

Tras intimidar al hombre, le robaron las joyas. Pasados unos días, una de las mujeres se puso en contacto con el varón con la excusa de devolverle lo que habían sustraído. Sin embargo, el encuentro no tuvo lugar, ya que el hombre iba acompañado de los investigadores del caso y las autoras del robo acabaron huyendo.

El pasado 6 de mayo fueron identificadas y se procedió a la detención de una de ellas. Se le encontró una decena de joyas. La detenida pasó este viernes, 8 de mayo, a disposición judicial.

"Mataleón" en la calle para robar

Dos hombres han sido detenidos por intentar robar, violentamente, a una mujer de 60 años con la técnica del "mataleón". Con esta, se inmoviliza a la víctima presionándole el cuello hasta casi ahogarla. La agresión ocurrió el pasado 7 de abril, sobre las 15.30 horas, en el parque central de Nou Barris.

Fue una patrulla de la Guàrdia Urbana de Barcelona quien recibió la alerta de un testigo que avisaba de un robo con violencia en la calle. El suceso tuvo lugar a plena luz del día y en un parque público. Al llegar, los oficiales encontraron al agresor retenido por un agente de la Policía Nacional fuera de servicio y otro ciudadano. Lo habían perseguido cuando huía después de agredir a la víctima. Interceptaron a un segundo ladrón que vigilaba la zona.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.