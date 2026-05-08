Los trabajadores del puerto de Tenerife se manifiestan contra la llegada del crucero con Hantavirus

A menos de 48 horas de la llegada del ya conocido como crucero del Hantavirus a Canarias, los Trabajadores del Puerto de Tenerife (TPT) se han manifestado a las puertas del Parlamento de Canarias, en Santa Cruz de Tenerife. Reclaman más información y más garantías de seguridad para la plantilla de reparación naval ante la llegada del buque MV Hondius al puerto de Granadilla de Abona.

Los trabajadores se han concentrado con pancartas en las que podía leerse "Puerto sin medios, puerto inseguro", "sin protocolo no hay seguridad" o "queremos trabajo, no enfermedades". Encabezando este movimiento , la presidenta del sindicato, Elena Ruiz, sostenía que los trabajadores están “desinformados” y pedía un protocolo real antes de que el barco atraque o quede en fondeo”.

Ruiz asegura que hay más de medio centenar de personas trabajando en la zona portuaria sin ningún tipo de directrices claras sobre cómo actuar con la llegada del buque en la madrugada de este domingo. Según la portavoz de los trabajadores, la principal inquietud es precisamente esa falta de instrucciones concretas sobre las medidas de protección y los protocolos que deben seguir. Asegura que carecen de información a cerca de si deben usar o no mascarilla, qué equipos de protección deben emplear o qué deben hacer en caso de que se produzca una emergencia, incluso, afirma que la gente tiene miedo y duda de si debe acudir a su puesto de trabajo el domingo.

La sindicalista aseguraba esta mañana que seguía esperando la respuesta al comunicado remitido al presidente de la Autoridad.

Portuaria, Pedro Suárez, en el que pedía explicaciones y medidas concretas para garantizar la seguridad de la plantilla. Otra de las cuestiones que planteaban era sobre la capacidad real del puerto de Granadilla para atender la situación en caso de que el buque necesitara asistencia. Ruiz insistió en que habitualmente la maniobra de fondeo se gestiona desde Santa Cruz de Tenerife y que no siempre hay remolcadores disponibles.

Los trabajadores del puerto critican no haber recibido contestación de la Autoridad Portuaria pese a representar a 189 trabajadores y aunque van a esperar a ver cómo evoluciona la situación, dejan abierta la puerta a tomar medidas más contundentes si no hay avances, como un bloqueo del puerto. Aseguran que si continúa la falta de información y de protocolos se reunirán con los trabajadores para valorar el “escenario” que se encontrarán el domingo y bajo qué condiciones van a trabajar para decidir si están dispuestos a seguir asumiendo el riesgo.

En Canarias, la llegada del buque del Hantavirus se espera con precaución y con enfado también por parte de las autoridades y de la ciudadanía que tanto en Las Palmas de Gran Canaria como en Santa Cruz de Tenerife han convocado concentraciones de protesta a través de las redes sociales.

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