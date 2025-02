Liberadas las profesoras detenidas por presunta agresión sexual a un menor en un centro educativo de San Sebastián

Las dos educadoras de la escuela libre Emeki-Emeki, en San Sebastián, detenidas por la presunta agresión sexual a una niña, han sido puestas en libertad tras declarar ante el juez. La Ertzaintza las arrestó el lunes por la mañana en San Sebastián y Hondarribia, pero la investigación sigue en curso bajo secreto de sumario.

Según informó Radio Euskadi, las mujeres han quedado en libertad con medidas cautelares, aunque no han trascendido detalles sobre estas restricciones. El Departamento vasco de Seguridad no ha facilitado información adicional debido a la confidencialidad del caso.

Preocupación en el Ayuntamiento

El alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, ha expresado su "honda preocupación" por los hechos y ha asegurado que el Ayuntamiento revisará las actividades que la asociación Catalina de Erauso desarrolla en Villa Landetxe, el inmueble municipal donde opera la escuela. "Actuaremos con prudencia y respeto al proceso judicial", ha declarado Goia. Por el momento la escuela no ha emitido ningún comunicado público sobre el caso.

Las familias defienden a las docentes

Las familias del centro han expresado su respaldo a las docentes y responsables del centro. En un comunicado firmado por diez personas, destacan que Emeki Emeki es un proyecto educativo basado en el respeto, la libertad y el acompañamiento a la infancia. Desde su inicio, ha sido un espacio donde se promueve el desarrollo integral de los menores, respetando sus ritmos y autonomía.

Las familias han señalado que las docentes y acompañantes han demostrado profesionalidad y dedicación, creando un ambiente seguro y afectuoso para los niños. Han sido testigos del impacto positivo de este enfoque educativo en el crecimiento y bienestar de sus hijos. Por ello, piden que se respete su labor mientras se esclarecen los hechos y confían en que la justicia actuará con rigor y objetividad.

Escuela sin supervisión del Departamento de Educación

La escuela libre Emeki-Emeki es un centro privado que atiende a niños de entre 0 y 6 años sin financiación pública. La consejera de Educación del Gobierno Vasco, Begoña Pedrosa, ha explicado que su departamento no tiene relación con este tipo de escuelas, ya que no ofrecen educación obligatoria ni dependen de la inspección educativa. "No podemos acceder a un centro donde no tenemos potestad", ha afirmado Pedrosa.

El centro promueve un modelo basado en el aprendizaje a través del juego, siguiendo los principios de la ecología de los sistemas humanos y la autorregulación de Wilhelm Reich. Según su web, su metodología fomenta el bienestar de los niños mediante el juego libre y simbólico.

