Noticias de hoy, sábado 9 de mayo de 2026

La llegada del MV Hondius a Tenerife, las declaraciones de Feijóo en Ceuta y las reacciones a la muerte de los dos Guardias Civiles en la lucha contra el narcotrafico, entre las noticias que marcan la jornada de hoy, domingo 9 de mayo.

El crucero llegará a la costa canaria la madrugada de este domingo y los españoles serán los primeros en desembarcar

El crucero MV Hondius llegará a Tenerife durante la madrugada del domingo con un protocolo sanitario especial debido a varios casos de hantavirus detectados a bordo. La ministra de Sanidad, Mónica García, explicó que los pasajeros serán evaluados antes de desembarcar para comprobar que no presentan síntomas y que todos utilizarán mascarillas FP2 durante los traslados.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseguró que el operativo evitará cualquier contacto con la población y confirmó que los pasajeros españoles serán trasladados a Madrid para permanecer aislados en el hospital Gómez Ulla. Además, se prohibirá navegar cerca del barco cuando entre en aguas canarias.

La Organización Mundial de la Salud ha confirmado seis casos de hantavirus relacionados con el crucero y mantiene otros dos bajo estudio. En España, las autoridades investigan dos posibles contagios, aunque tanto Sanidad como organizaciones médicas han insistido en que el riesgo para la población es bajo y que la situación no es comparable a la pandemia de covid-19.

Feijóo reivindica en Ceuta una "Europa fuerte" y pide la dimisión de Marlaska tras la muerte de dos guardias civiles

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, defendió en Ceuta una Europa más fuerte y comprometida con la democracia, la seguridad y la protección de las fronteras durante un acto por el Día de Europa junto al presidente ceutí, Juan Jesús Vivas.

Feijóo comenzó su intervención mostrando apoyo a las familias de los dos guardias civiles fallecidos en Huelva y criticó al Gobierno por la falta de medios para las fuerzas de seguridad. Además, reclamó la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al que acusó de mala gestión.

El dirigente popular destacó la importancia estratégica de Ceuta y Melilla como fronteras de España y de Europa, y aseguró que su defensa "no es negociable". También elogió la gestión de Vivas y prometió reforzar la presencia del Estado y de la Unión Europea en ambas ciudades autónomas.

En política internacional, Feijóo defendió la democracia como uno de los pilares europeos y criticó la relación del Gobierno español con la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez. Para finalizar, presentó al PP como la principal alternativa al Ejecutivo actual y afirmó que España necesita un gobierno más sólido y estable.

Sánchez, Moreno y asociaciones de guardias civiles lamentan la muerte de los dos agentes en Huelva

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, expresó su pesar por la muerte de dos guardias civiles durante una operación contra el narcotráfico frente a la costa de Huelva, donde dos embarcaciones del Servicio Marítimo chocaron mientras perseguían a una narcolancha. Sánchez mostró su apoyo a las familias, agradeció la labor de las fuerzas de seguridad y suspendió su agenda en Andalucía tras el fallecimiento de los agentes.

La Junta de Andalucía decretó luto oficial y el presidente andaluz, Juanma Moreno, aseguró que el suceso refleja la gravedad del narcotráfico en Andalucía y en España. También pidió más recursos para las fuerzas de seguridad y trasladó su apoyo a los familiares y compañeros de las víctimas.

El Partido Popular rindió homenaje a los agentes con un minuto de silencio encabezado por Alberto Núñez Feijóo. Por su parte, la asociación Jucil denunció la falta de apoyo institucional, reclamó que la Guardia Civil sea reconocida como profesión de riesgo y exigió más medios para combatir unas redes criminales cada vez más violentas.

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