Trasladan las consultas médicas al Ayuntamiento de Darro en Granada por la "okupación" del consultorio local: "Esto es ilegal"

Alrededor de 1.700 habitantes tiene la localidad granadina de Darro. Desde hace más de un año, sus vecinos se encuentran sin poder acudir al consultorio local. El ambulatorio se tuvo que cerrar por culpa de las goteras del piso que hay justo encima del consultorio. Esta vivienda resulta que fue okupada hace dos años por una familia que tiene cuatro hijos, dos de ellos menores dos hijos menores.

Durante el tiempo que ha permanecido cerrado, los pacientes han sido atendidos, pero teniéndose que trasladar a Purullena, el pueblo más cercano que se encuentra a más de diez kilómetros de sus hogares.

La indignación vecinal durante este tiempo ha sido máxima. Al ser un edificio muy antiguo se ha tardado un año en reformar el edificio y resolver los problemas de humedades. Mientras tanto, la familia que okupa la vivienda continúa habitándola y según nos cuenta es difícil de momento desalojarla debido a la presencia de niños pequeños.

A mediados del año pasado, el consultorio restableció su servicio sanitario y volvió a abrir sus puertas. Pero poco les ha durado a estos vecinos la normalidad. La situación ha vuelto a repetirse. Desde Semana Sanata han vuelto las humedades al centro médico. El médico entiende que no son condiciones para atender a enfermos que llegan con problemas respiratorios.

"Nadie puede privar a un pueblo de un servicio de salud"

La solución, tras las reuniones mantenidas entre el consistorio de Darro y la Delegación de Salud, no ha sido esta vez que los enfermos, la mayoría personas mayores y que no conducen, tengan que trasladarse hasta doce kilómetros para recibir atención médica. La salida ha sido habilitar dos salas municipales del propio Ayuntamiento para que los médicos pasen consulta. Desde hace dos semanas una doctora tiene consulta diaria en una de estas dependencias y una vez a la semana lo hace una pediatra al igual que una ginecóloga.

Uno de los vecinos de Darro y secretario de distintos ayuntamientos de la comarca, José Torres, señala que "esto es ilegal, no se puede dar un servicio sanitario en un centro administrativo como es el ayuntamiento". Además, agrega "nadie puede privar a un pueblo de España de un servicio de salud, es un derecho básico". El problema señala que muchos vecinos no quieren movilizarse porque prefieren esto que tener que desplazarse al pueblo más cercano para recibir asistencia médica.

De momento, el traslado de las consultas médicas al Ayuntamiento se ha adoptado como una medida provisional, bien hasta que el actual consultorio local se restablezca o hasta que se construya uno nuevo.

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