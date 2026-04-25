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Disparan a un joven de 19 años en un altercado vecinal por el ruido en una urbanización

El herido, un joven de 19 años, ha sido trasladado en UVI al Hospital de Guadalajara y ya le han dado de alta.

Imagen de archivo de una ambulancia de Castilla-la Mancha

Imagen de archivo de una ambulancia de Castilla-la ManchaEuropa Press

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Iman Benataya
Publicado:

Un joven de 19 años ha resultado herido por arma de fuego en la madrugada de este sábado en Loranca de Tajuña (Guadalajara) tras una discusión entre vecinos por ruidos en una urbanización.

El herido ha sido trasladado en UVI al Hospital de Guadalajara, si bien ya ha sido dado de alta del hospital. Según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Guadalajara, los hechos tuvieron lugar en torno a las 4:30 horas en la calle de la Retama, y se originaron en el marco de un altercado entre vecinos por molestias derivadas del ruido. El presunto autor de los disparos abandonó el lugar tras el incidente y, por el momento, no ha sido localizado.

El joven presentaba heridas provocadas por una escopeta de perdigones y fue evacuado en una UVI móvil procedente de Azuqueca de Henares al Hospital de Guadalajara, donde fue atendido y posteriormente dado de alta. Además, hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil, un médico de urgencias y una ambulancia de soporte vital básico.

La Policía Judicial de la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer lo ocurrido.

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Según ha confirmado la alcaldesa de la localidad, Genma Álvarez, hasta el lugar se han desplazado agentes de la Guardia Civil, Policía Judicial y Policía Local, que trabajan para determinar las circunstancias del suceso. Por el momento se descarta un posible caso de violencia de género.

Los hechos se descubrieron después de que un familiar, en concreto un primo de la pareja, acudiera al domicilio tras recibir una llamada previa de los propios afectados.

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