El Greco Galicia cumple 20 años: "Hemos incautado decenas de miles de kilos de droga"

Galicia continúa siendo una de las principales puertas de entrada de droga en Europa. "No somos la única, pero seguimos siendo un punto importante", nos dice Emilio Rodríguez, responsable del Greco Galicia. Son los Grupos de Respuesta Especial para el Crimen Organizado de la Policía Nacional; existen varios en distintos puntos de España. Estas unidades se constituyeron en 2006 y, desde entonces, sus éxitos en la lucha contra el narcotráfico se suceden. “A lo largo de estos veinte años hemos incautado decenas de miles de kilos de droga”, explica Rodríguez.

Con él nos subimos al helicóptero de la Policía Nacional para sobrevolar la ría de Arousa, una de las zonas tradicionalmente más conflictivas, donde se han intervenido algunos de los alijos más importantes a nivel mundial.

Narcolanchas y narcosubmarinos, cada vez más a la orden del día

"En este punto en el que estamos llevamos a cabo la última gran operación en una playa arousana: 3.600 kilos de cocaína intervenidos, que posiblemente llegaron en un narcosubmarino", nos cuenta el responsable de esta unidad. Una operación en la que fueron detenidos los tripulantes, todavía mojados, mientras deambulaban por la calle queriendo hacerse pasar por peregrinos.

Lo más importante de esta operación no fueron los kilos, pese a su gran cantidad, sino el hecho de haber podido desmantelar toda la infraestructura que tenían organizada. El objetivo fundamental es detener a los responsables y dejar a la organización verdaderamente tocada y, en el mejor de los casos, hundida. Saber que no van a poder volver a operar es la mejor recompensa a meses, o incluso años, de investigación.

Seguimos en nuestra ruta y enseguida llegamos a otro punto destacado. "En esta zona se encuentra el astillero de la Operación Mito, controlado por el histórico narcotraficante arousano Sito Miñanco", nos cuenta Rodríguez. Nombres de sobra conocidos por toda una vida de entradas y salidas de prisión.

Luchan contra organizaciones que invierten mucho dinero en su seguridad

Hablamos de organizaciones que funcionan conectando un lado y otro del océano, y que cada vez están más profesionalizadas. Invierten mucho dinero en sus medios de transporte y también en sus sistemas de comunicación; están a la última en tecnología y también en armamento. "Es posiblemente lo más difícil: son organizaciones que invierten mucho en renovarse, mucho dinero", confirma Emilio Rodríguez.

Por ello, esta unidad cada vez se encuentra con narcolanchas más rápidas y narcosubmarinos con mayor autonomía. "El primer narcosubmarino que llegó a Europa se localizó aquí, en la ría de Aldán. Fueron cuatro toneladas de cocaína", recuerda.

También desmantelaron un laboratorio para la transformación de la pasta de cocaína establecido en Pontevedra, al más puro estilo de los grandes laboratorios colombianos, por ejemplo. "Pudimos desmantelar ese laboratorio", recuerda Rodríguez con orgullo.

Orgulloso, pero consciente del trabajo que queda por hacer. "Tenemos más ganas que nunca de seguir trabajando duro. Contamos con el conocimiento de los veteranos y también estamos en continua preparación", nos cuenta. Y nosotros, como sociedad, agradecidos. Nuestra mejor arma son ellos, sin duda, para luchar contra una lacra que vive un momento muy duro.

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