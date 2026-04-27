Detenidas dos mujeres en Santa Pola por realizar tratamientos médicos sin titulación

La investigación comenzó con la denuncia de la responsable de una clínica de Santa Pola (Alicante) en la que una de ellas se encontraba en calidad de observadora. Comenzó a faltarle material médico y sospechó que la mujer estaba ejerciendo por su cuenta sin tener la titulación en España.

La falsa médica realizaba los tratamientos anti-edad en su propio domicilio, en casa de las clientas o incluso en la parada del autobús. "Porque esa persona tenía prisa y quedaron directamente en la misma parada de autobús, le puso las inyecciones pertinentes y el hombre se fue tan contento", explica Félix José Zorrilla, Guardia Civil. Inoculaba los fármacos vía intravenosa sin ningún tipo de control sanitario. De hecho, reutilizaba los viales.

La otra detenida, por su parte, obtenía los medicamentos usando recetas falsificadas o los traía desde el extranjero por mensajería.

"Les ofrecía tratamientos para para rejuvenecer, tratamientos contra la vejez, exceptuando una de estas personas que sí le administraba ya otro tipo de elementos mucho más potentes para otro tipo de dolencias. Pero mayoritariamente lo que oferta eran tratamientos revitalizantes", relata el agente.

De momento hay al menos cinco personas que han recibido este tipo de tratamientos, pero la Guardia Civil sospecha que hay más víctimas. A las falsa doctora se le imputan los delitos de intrusismo profesional, falsedad documental, contra la salud pública, estafa y hurto. A la otra detenida se le atribuye un delito de falsedad documental.

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