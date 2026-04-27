Efemérides de hoy 27 de abril de 2026: ¿Qué pasó el 27 de abril?

El 27 de abril de 2018, Corea del Sur y Corea del Norte sellan un acuerdo político de compromiso para avanzar hacia la desnuclearización de la península. La frontera más vigilada del mundo es el escenario de este gesto inesperado. La firma, fruto de una cumbre entre Kim Jong-un, líder de Corea del Norte, y Moon Jae-in, presidente de Corea del Sur, celebrada en la zona desmilitarizada de Panmunjom, simboliza un punto de inflexión tras décadas de enfrentamiento, amenazas y desconfianza mutua. El encuentro escenifica un cambio de tono en una región acostumbrada a vivir bajo la sombra de la tensión militar y el riesgo nuclear.

La Declaración de Panmunjom no resolvía de inmediato el conflicto, con una guerra en suspenso desde el armisticio de 1953, pero abría una vía al diálogo en un momento especialmente delicado del equilibrio internacional. Más allá del contenido del texto, la imagen de los líderes de ambos países comprometiéndose a reducir el peligro nuclear tuvo un fuerte impacto simbólico, dentro y fuera de la península. Acogido con una mezcla de prudencia y esperanza en el escenario internacional, especialmente por Estados Unidos, China, Rusia, Japón y la Unión Europea, que interpretaron la cumbre como una ocasión para rebajar una de las tensiones estratégicas más delicadas del planeta. El gesto escenificado en Panmunjom y la declaración conjunta a favor de una península coreana sin armas nucleares contribuyeron a aliviar el clima de confrontación, tras meses dominados por ensayos nucleares norcoreanos y una retórica cada vez más agresiva entre las partes.

Un 27 de abril, se aprueba en España la primera ley sobre huelgas. Con una sociedad tensada por la desigualdad y las protestas obreras cada vez más visibles se decide afrontar una realidad que ya no se podía reprimir sin más: la conflictividad laboral. La aprobación de la primera ley sobre huelgas no supuso un reconocimiento pleno del derecho a dejar de trabajar, sino un intento de encauzar y controlar un fenómeno que desbordaba fábricas, talleres y calles. La huelga dejó entonces de ser únicamente un acto castigado y pasó a existir dentro de un marco legal restrictivo, vigilado y condicionado. Fue un avance limitado, nacido más del temor al desorden que de la voluntad de otorgar derechos, pero marcó un punto de inflexión en la relación entre el poder y el mundo del trabajo en una España que empezaba a cambiar.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 27 de abril y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 27 de abril?

1828.- Abre el zoo de Londres, el zoológico científico más antiguo del mundo.

1848.- Abolida la esclavitud en Francia.

1884.- Una cincuentena de personas mueren al hundirse un puente sobre el río Alcudia, en la provincia de Ciudad Real, al paso de un tren de la línea férrea Madrid-Ciudad Real-Badajoz.

1931.- El Gobierno provisional de la República adopta como enseña nacional la bandera roja, amarilla y morada.

1955.- Despega desde Toulouse (Francia) el Caravelle, el primer turborreactor comercial de corto y medio alcance.

1977.- El poeta Rafael Alberti llega a Madrid tras 38 años de exilio.

1977.- Legalizado en España el sindicato Comisiones Obreras (CCOO).

1984.- SEAT produce el primer SEAT Ibiza.

1993.- Los gobiernos de China y Taiwán celebran en Singapur un encuentro histórico, su primera reunión pública.

2009.- Sanidad confirma el primer caso de gripe AH1N1 en España, primero también en la Unión Europea.

2021.- Terroristas matan a los periodistas españoles David Beriain y Roberto Fraile y a un informador irlandés, en Burkina Faso.

¿Quién nació el 27 de abril?

1791.- Samuel F. Morse, estadounidense, inventor del telégrafo eléctrico.

1929.- Joaquín Prat, locutor y presentador español.

1932.- Marujita Díaz, actriz y cantante española.

1933.- Rafael Guillén, poeta español.

1947.- Sebastián Palomo Linares, torero español.

1947.- María del Mar Bonet, cantante española.

1960.- Martín Berasategi Olazábal, cocinero español.

¿Quién murió el 27 de abril?

1521.- Fernando de Magallanes, navegante portugués.

1997.- Dulce María Loynaz, escritora cubana.

2002.- Hans Heinrich Thyssen-Bornemisza, empresario y coleccionista de arte, suizo.

2007.- Mstislav Rostropovich, violonchelista y director de orquesta ruso.

2018.- Álvaro Arzú, expresidente de Guatemala.

2022.- Carlos Amigo, arzobispo y cardenal católico español.

2023.- Ramiro Oliveros, actor español.

¿Qué se celebra el 27 de abril?

Hoy, 27 de abril, se celebra el Día Internacional de Diseño y el Día del Código Morse.

Horóscopo del 27 de abril

Los nacidos el 27 de abril pertenecen al signo del zodiaco Tauro.

Santoral del 27 de abril

Hoy, 27 de abril, se celebra Nuestra Señora de Montserrat y los santos Zita y Antimo.