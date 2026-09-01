Antena 3 Noticias
Última hora
sociedad
Sucesos

Sucesos

Detenido un menor por su presunta relación con la muerte violenta de un hombre en Lleida

En un primer momento, el suceso podía parecer un accidente de tráfico, pero durante las primeras actuaciones los investigadores detectaron que el fallecido presentaba posibles signos de violencia criminal anteriores al siniestro.

Imagen de un coche de los Mossos d'Esquadra

Imagen de un coche de los Mossos d'Esquadra Europa Press

Publicidad

Pepe Ribas
Publicado:

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un menor de edad por su presunta vinculación con la muerte violenta de un hombre en Balaguer (Lleida), cuyo cadáver fue localizado en el interior de un vehículo tras un accidente de tráfico ocurrido el pasado 26 de agosto. Los hechos se produjeron alrededor de las 23:00 horas del miércoles 26 de agosto, cuando los servicios de emergencia recibieron el aviso de un accidente de tráfico en el núcleo urbano de Balaguer. Al llegar al lugar, los agentes localizaron en el interior del vehículo siniestrado el cuerpo sin vida de un hombre.

Presentaba posibles signos de violencia criminal

En un primer momento, el suceso podía parecer un accidente de tráfico, pero durante las primeras actuaciones los investigadores detectaron que el fallecido presentaba posibles signos de violencia criminal anteriores al siniestro. Esta circunstancia llevó a los Mossos d'Esquadra a abrir una investigación específica para determinar qué había ocurrido antes del accidente y esclarecer las circunstancias de la muerte.

Los agentes detuvieron al menor presuntamente implicado

La investigación pasó a manos de la División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos d'Esquadra, que comenzó a recopilar pruebas y a reconstruir los hechos previos al accidente. Una semana después del suceso, los agentes detuvieron este lunes a un menor de edad presuntamente relacionado con la muerte. El joven ha pasado este martes a disposición de la Fiscalía de Menores, según han informado los Mossos.

Sigue en marcha la investigación

Por el momento, la policía catalana no ha hecho públicos más detalles sobre la identidad de la víctima, el vínculo que podría existir entre el menor detenido y el fallecido ni sobre la forma en la que se produjo la muerte. La investigación continúa abierta para esclarecer todos los hechos. Los Mossos mantienen abiertas las diligencias y será la investigación la que determine la posible responsabilidad del menor en estos hechos.

El síndrome postvacacional afecta a 1 de cada 3 trabajadores: cómo afrontar la vuelta a la rutina

Alarma en el móvil después de las vacaciones

Publicidad

Sociedad

Imagen del incendio

Prende fuego a la casa de sus ladrones y acaba quemando otras cuatro viviendas

Imagen de un coche de los Mossos d'Esquadra

Detenido un menor por su presunta relación con la muerte violenta de un hombre en Lleida

Una semana tras su desaparición: dos menores de 14 y 15 años desaparecidas en Carcaixent (Valencia)

Buscan a dos menores de 14 y 15 años tras una semana desaparecidas en Carcaixent, Valencia

Militares y policía en Ceuta
Situación Ceuta

Ceuta, sumergida en el caos un mes después de la llegada masiva: "La gente se crispa y ataca a quien tiene delante, que somos nosotros"

Canicas
Cataluña

Se busca a la persona que lanza canicas a quienes pasean por una calle de Girona

Coche Policía Nacional
SEVILLA

Detienen en Sevilla a dos padres ebrios acusados de abandonar a sus hijos con hambre, frío y entre cucarachas

Los niños se encontraban en una situación "elevada" de insalubridad y estaban rodeados de insectos y llorando, ya que llevaban tiempo sin comer.

Alarma en el móvil después de las vacaciones
Vacaciones

El síndrome postvacacional afecta a 1 de cada 3 trabajadores: cómo afrontar la vuelta a la rutina

Cansancio, desmotivación, irritabilidad o ansiedad son algunos de los síntomas más habituales al regresar al trabajo tras las vacaciones

Vuelta al cole

La vuelta al cole cuesta 505 euros por hijo antes de empezar las clases

Solar abandonado en Las Palmas

Vecinos y comerciantes de Las Palmas denuncian que conviven con toxicómanos, basura y ratas

Mosquito "Anopheles quadrimaculatus", portador del virus del Nilo

Andalucía registra 59 casos de fiebre del Nilo y amplía a 30 los municipios bajo vigilancia

Publicidad