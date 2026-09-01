Detenido un menor por su presunta relación con la muerte violenta de un hombre en Lleida

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un menor de edad por su presunta vinculación con la muerte violenta de un hombre en Balaguer (Lleida), cuyo cadáver fue localizado en el interior de un vehículo tras un accidente de tráfico ocurrido el pasado 26 de agosto. Los hechos se produjeron alrededor de las 23:00 horas del miércoles 26 de agosto, cuando los servicios de emergencia recibieron el aviso de un accidente de tráfico en el núcleo urbano de Balaguer. Al llegar al lugar, los agentes localizaron en el interior del vehículo siniestrado el cuerpo sin vida de un hombre.

Presentaba posibles signos de violencia criminal

En un primer momento, el suceso podía parecer un accidente de tráfico, pero durante las primeras actuaciones los investigadores detectaron que el fallecido presentaba posibles signos de violencia criminal anteriores al siniestro. Esta circunstancia llevó a los Mossos d'Esquadra a abrir una investigación específica para determinar qué había ocurrido antes del accidente y esclarecer las circunstancias de la muerte.

Los agentes detuvieron al menor presuntamente implicado

La investigación pasó a manos de la División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos d'Esquadra, que comenzó a recopilar pruebas y a reconstruir los hechos previos al accidente. Una semana después del suceso, los agentes detuvieron este lunes a un menor de edad presuntamente relacionado con la muerte. El joven ha pasado este martes a disposición de la Fiscalía de Menores, según han informado los Mossos.

Sigue en marcha la investigación

Por el momento, la policía catalana no ha hecho públicos más detalles sobre la identidad de la víctima, el vínculo que podría existir entre el menor detenido y el fallecido ni sobre la forma en la que se produjo la muerte. La investigación continúa abierta para esclarecer todos los hechos. Los Mossos mantienen abiertas las diligencias y será la investigación la que determine la posible responsabilidad del menor en estos hechos.