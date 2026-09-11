Se lanza al mar desde un acantilado y nada 150 metros de la costa para huir de la Policía por ser sospechoso de tres robos

Una persecución policial en Ibiza terminó en el mar después de que un hombre tratara de escapar de los agentes lanzándose al agua desde un acantilado. El sospechoso, al que la Policía vincula con tres robos con fuerza y un allanamiento de morada, fue finalmente alcanzado con una embarcación de rescate.

Los hechos ocurrieron el pasado martes. Según informó la Jefatura Superior de Policía de Baleares, varios vecinos alertaron de que había un hombre en el interior de una vivienda. Los testigos señalaron que habría llegado hasta el domicilio saltando entre los balcones de distintos edificios.

Los agentes localizaron poco después a una persona que respondía a la descripción facilitada. Al pedirle que se detuviera, el hombre ignoró las indicaciones y comenzó a huir.

Una fuga que terminó en el mar

Durante la persecución, el sospechoso descendió por un acantilado y se lanzó al agua para continuar su escapada a nado. Los policías no le perdieron de vista y comprobaron cómo llegó a situarse a unos 150 metros de la orilla.

Ante el riesgo que suponía la situación para su integridad física, los agentes solicitaron una embarcación. Uno de los policías llegó a quitarse parte del uniforme y entró en el agua para intentar convencer al hombre de que regresara a tierra, aunque este continuó con su huida.

El sospechoso también intentó acercarse a una embarcación que permanecía fondeada en la zona, pero cambió de dirección al comprobar que había personas en su interior.

Finalmente, los agentes recurrieron a una embarcación de rescate del puesto de socorrismo de la playa de Figueretes, con la que lograron alcanzarlo y detenerlo.

Sospechoso de tres robos en viviendas

Ya en tierra, la Policía comprobó que sobre el detenido constaba una reclamación policial que lo relacionaba con tres delitos de robo con fuerza y uno de allanamiento de morada.

Según la investigación, los robos que se le atribuyen habrían sido cometidos mediante el escalamiento de edificios. Una vez dentro de las viviendas, el sospechoso buscaba objetos de valor y presuntamente sustraía joyas y dinero.